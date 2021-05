Der Kampf gegen die Raserei geht weiter

Sie bilden den Ortsbeirat von Nanzenbach (von links): Gudrun Ax, Hans-Gerd Bräuer, Petra Maag und Ulrich Horch. Es fehlt Ortsvorsteherin Simone Hille-Zauberys, die nicht fotografiert werden wollte. Foto: Frank Rademacher

DILLENBURG-NANZENBACH - Wer im Ortsbeirat Nanzenbach welche Aufgabe übernehmen soll, darüber war sich das am 14. März gewählte Quintett schnell einig: Simone Hille-Zauberys (CDU) bleibt die Ortsvorsteherin, Gudrun Ax (SPD) ihre Stellvertreterin. Einstimmig fiel auch die Wahl von Reiner Gail als Schriftführers aus, der von Gudrun Ax (CDU) vertreten wird.

Dass das Überqueren der häufig zu schnell befahrenen, fast schnurgeraden Hauptstraße insbesondere für Kinder nicht ungefährlich ist, hatte den Ortsbeirat schon in der Vergangenheit mehrfach in Aktion gebracht. Versuche, einen Zebrastreifen einzurichten oder Tempo-30-Schilder aufstellen zu lassen, waren aber immer wieder an behördlichen Einwänden gescheitert.

Jetzt sollen Schilder mit der Aufschrift "Achtung Kinder" oder "Achtung Schulweg" für etwas mehr Sicherheit sorgen. Dass ein Zebrastreifen als Schulweg-Absicherung abgelehnt werde, dafür habe sie kein Verständnis, betonte Hille-Zauberys. Ulrich Horch (SPD) gab zu bedenken, dass der auch ein falsches Gefühl der Sicherheit schaffen könne.

Falschparker ein Fall für das Ordnungsamt

Eine weitere Idee ist es, zumindest für die Zeit vom Morgen bis zum Nachmittag die Hauptstraße zur Tempo-30-Zone zu machen, wie das beispielsweise in Eiershausen praktiziert wird. Das Gegenargument der guten Sicht durch die gerade Straßenführung sei durch das Beispiel Frohnhausen nicht mehr haltbar, wo das Tempolimit sogar auf einer Bundesstraße gelte.

Die Dillenburger Hohl könnte für eine weitere Idee dienen. Mit einer privaten Schilder-Aktion könne man bei den Autofahrern für Tempo 30 werben.

Ein anderes Verkehrsproblem tritt immer wieder an der Ecke Querstraße/Warthestraße auf, wo verbotenerweise bis in den Kreuzungsbereich hinein geparkt werde. Das könne im Brandfall sogar zu einer Gefahr werden. Das sei ein Fall für das Ordnungsamt, erklärte dazu Petra Maag.

Noch keine Lösung habe sich bislang auch für das Freischneiden der Wanderwege rund um das Dorf gefunden. An der Suche nach einem Wegewart will sich der Ortsbeirat beteiligen.