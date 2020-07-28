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Dienstag, 28.07.2020 - 05:01
4 min

Der "Oranierpfad" ist eine Liebeserklärung an Dillenburg

Auf einer rund 27 Kilometer langen Wanderstrecke geht es bergauf und bergab rund um die Oranienstadt. Für die gesamte Tour bietet sich eine Zwei-Etappen-Planung an.

Von Christian Pulfrich
Da hinten verläuft der "Oranierpfad": Vom Gleichenhäuschen hoch über Niederscheld hat man einen tollen BIick auf die Wegstrecke. Foto: Christian Pulfrich

Da hinten verläuft der "Oranierpfad": Vom Gleichenhäuschen hoch über Niederscheld hat man einen tollen BIick auf die Wegstrecke. Foto: Christian Pulfrich

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Fotos
Da hinten verläuft der "Oranierpfad": Vom Gleichenhäuschen hoch über Niederscheld hat man einen tollen BIick auf die Wegstrecke. Foto: Christian Pulfrich

Da hinten verläuft der "Oranierpfad": Vom Gleichenhäuschen hoch über Niederscheld hat man einen tollen BIick auf die Wegstrecke. Foto: Christian Pulfrich

Postkartenidylle pur: der Bismarcktempel und im Hintergrund der Wilhelmsturm. Foto: Christian Pulfrich

Postkartenidylle pur: der Bismarcktempel und im Hintergrund der Wilhelmsturm. Foto: Christian Pulfrich

Orangefarbenes O auf blauem Grund: Der "Oranierpfad" ist fast immer gut ausgeschildert. Foto: Christian Pulfrich

Orangefarbenes O auf blauem Grund: Der "Oranierpfad" ist fast immer gut ausgeschildert. Foto: Christian Pulfrich

Mächtiger Baum: Die Kaiserlinde wurde in Erinnerung an das Dreikaiserjahr 1888 gepflanzt. Foto: Christian Pulfrich

Mächtiger Baum: Die Kaiserlinde wurde in Erinnerung an das Dreikaiserjahr 1888 gepflanzt. Foto: Christian Pulfrich

Am Aussichtspunkt "Presbers Lust" liegt Dillenburg dem Wanderer zu Füßen. Foto: Christian Pulfrich

Am Aussichtspunkt "Presbers Lust" liegt Dillenburg dem Wanderer zu Füßen. Foto: Christian Pulfrich

Am "Haigerer Tor" hat man einen Blick auf Donsbach im Tal und den dahinter ansteigenden Westerwald. Foto: Christian Pulfrich

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Bekannt und beliebt: Der Kornberg bei Donsbach (unter dem Schild) ist ein absoluter Höhepunkt der Tour. Foto: Christian Pulfrich

Bekannt und beliebt: Der Kornberg bei Donsbach (unter dem Schild) ist ein absoluter Höhepunkt der Tour. Foto: Christian Pulfrich

Mittagspause am Kornberg, von wo man einen traumhaften Blick auf das Dill- und Dietzhölztal hat. Foto: Christian Pulfrich

Mittagspause am Kornberg, von wo man einen traumhaften Blick auf das Dill- und Dietzhölztal hat. Foto: Christian Pulfrich

Storchenschnabel blüht an der Dill, die man über eine Brücke der Bundesstraße queren muss. Foto: Christian Pulfrich

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Der Waldlehrpfad bei Niederscheld ist ein echtes Highlight. Entlang des Weges steht eine Allee der "Bäume des Jahres". Foto: Christian Pulfrich

Der Waldlehrpfad bei Niederscheld ist ein echtes Highlight. Entlang des Weges steht eine Allee der "Bäume des Jahres". Foto: Christian Pulfrich

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FAKTEN ZUM "ORANIERPFAD"

Streckenlänge: 27 Kilometer, Teilstück 1: 20 Kilometer, Teilstück 2: 13 Kilometer (überlappen)

Höchster Punkt: 449 m

Tiefster Punkt: 216 m

Schwierigkeitsgrad: schwierig

Ausrüstung: festes Schuhwerk

Anreise: Parkplatz Stadthalle, Bismarckstraße 10, 35683 Dillenburg

Gastronomie: Imbiss- und Dönerbuden sowie Restaurants in der Dillenburger Innenstadt

ÖPNV: Bushaltestellen Stadtlinie 100 Dill-Kliniken und Deutsche Bank, Bahnhof Dillenburg mit Anschluss in Richtung Wetzlar, Siegen und Betzdorf

GPX-Download:
unter www.ich-geh-wandern.de/ gps-daten/oranierpfad-dillenburg

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