Dienstag, 28.07.2020 - 05:01
4 min
Der "Oranierpfad" ist eine Liebeserklärung an Dillenburg
Von Christian Pulfrich
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FAKTEN ZUM "ORANIERPFAD"
GPX-Download:
Streckenlänge: 27 Kilometer, Teilstück 1: 20 Kilometer, Teilstück 2: 13 Kilometer (überlappen)
Höchster Punkt: 449 m
Tiefster Punkt: 216 m
Schwierigkeitsgrad: schwierig
Ausrüstung: festes Schuhwerk
Anreise: Parkplatz Stadthalle, Bismarckstraße 10, 35683 Dillenburg
Gastronomie: Imbiss- und Dönerbuden sowie Restaurants in der Dillenburger Innenstadt
ÖPNV: Bushaltestellen Stadtlinie 100 Dill-Kliniken und Deutsche Bank, Bahnhof Dillenburg mit Anschluss in Richtung Wetzlar, Siegen und Betzdorf
GPX-Download:
unter www.ich-geh-wandern.de/ gps-daten/oranierpfad-dillenburg
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