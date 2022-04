Der Wilhelmsplatz wird zum "Pop-up-Spielplatz"

Spiel und Spaß: Das gibt es am Freitag wieder auf dem Dillenburger Wilhelmsplatz. Archivfoto: Evangelisches Dekanat an der Dill

DILLENBURG - Neuauflage nach den erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr: Am Freitag, 8. April, entsteht auf dem Dillenburger Wilhelmsplatz wieder ein "Pop-up-Spielplatz". Groß und Klein sind dort von 15 und 17 Uhr zum Spielen willkommen.

Die Aktion wird an drei weiteren Terminen bis zu den Sommerferien fortgesetzt: am 6. Mai, am 3. Juni und am 1. Juli. Jeweils freitags nachmittags verwandelt sich der Wilhelmsplatz dann in einen Spielplatz mit vielen Betätigungsmöglichkeiten.

Unter anderem wird eine Slackline aufgebaut, es gibt Riesenseifenblasen, und eine mobile Minigolfanlage lädt dazu ein, den Schläger zu schwingen.

Für die Aktion arbeiten die katholische Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill", das evangelische Dekanat an der Dill und der Caritasverband Wetzlar-Lahn-Dill-Eder zusammen.

Dem Team sind weitere Ehrenamtliche willkommen

Das Team freut sich über weitere Menschen, die den Spieltreff mitgestalten möchten. Interessenten können sich bei Pastoralreferentin Bettina Tönnesen-Hoffmann per E-Mail an b.toennesen-hoffmann@katho lischanderdill.de melden.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0 27 71-2 63 76 46.