Diakonie ist wieder persönlich zu erreichen

Symbolfoto: Michael Sohn/AP

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie ab Mitte März hat auch in der sozialen Beratungspraxis vieles verändert. Nun aber ist das Diakonische Werk in Dillenburg auch wieder persönlich zu erreichen.

Das Diakonische Werk war wie alle anderen Beratungsstellen gezwungen, den direkten Kontakt mit Klienten so weit wie möglich auszusetzen. Für die Praxis hieß dies, dass Beratungen ausschließlich am Telefon möglich waren. Für viele Menschen, die Hilfe in sozialen Notlagen, bei einem Schwangerschaftskonflikt, bei psychischen Problemen oder bei einer Suchterkrankung benötigten, bedeutete dies jedoch eine zusätzliche Hürde bei der Kontaktaufnahme.

Nachdem inzwischen zusätzliche Schutzvorkehrungen getroffen wurden, kann das Diakonische Werk ab Montag, 8. Juni, wieder persönliche Beratungen anbieten. Dies geschieht nach vorheriger Terminvereinbarung unter den bekannten Telefonnummern. In den Räumen sind das Tragen einer Schutzmaske und Händedesinfektion notwendig. Abtrennungen aus Plexiglas tragen zusätzlich zum Schutz der Mitarbeiter und Besucher bei.

Wer verabredet ist,

wird an der Tür abgeholt

Die Tür der Beratungsstelle bleibt weiterhin verschlossen. Wer einen Termin vereinbart hat, wird von der entsprechenden Beraterin vor der Tür abgeholt. Beim Vorliegen von Erkältungssymptomen oder Kontakt zu an Covid-19 erkrankten Personen ist eine Beratung weiterhin nur telefonisch möglich.