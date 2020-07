Diaspora lehrt, neue Wege zu gehen

Jubiläum: Vor 25 Jahren ist Andreas Klee aus Dillenburg - hier in Jerusalem - zum Priester geweiht worden. Foto: Andreas Klee

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Vor 25 Jahren hat Bischof Franz Kamphaus in Limburg Pfarrer Andreas Klee zum Priester geweiht. Klee, Jahrgang 1968, ist ein waschechter Dillenburger.

Nach dem Abitur an der Wilhelm-von-Oranien-Schule hat er in Frankfurt und Würzburg katholische Theologie studiert. Nach den Stationen in Frankfurt und Hadamar, in Bad Schwalbach und im Untertaunus ist er heute Pfarrer in Hattersheim und Prior der Komturei Maximilian Kolbe des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Katholische Kirche in mehrheitlich evangelischem Umfeld - das heißt Diaspora. Und die wirkt sich auf den Gemeindedienst aus. Klee blickt zurück: "Ich bin dankbar, dass ich in der Diaspora aufgewachsenen bin. Vieles, was Menschen als Verlust im kirchlichen Leben heute erfahren, war für uns in der Pfarrei Alltag: lange Wege zum Gottesdienst, kleine Gemeinschaften, auch ein wenig Exotendasein. Wer mitmachte, war aus Überzeugung dabei."

Der Mitgliederverlust der Kirchen ist eine Herausforderung, aber sie muss angenommen werden, meint Klee. "Wir werden weniger, aber das muss nicht immer ein Nachteil sein. Gerade hier im Rhein-Main Gebiet stelle ich fest, dass gerade bei jungen Eltern und Familien Glaube wieder eine größere Rolle spielt. Die Katholiken anderer Muttersprachen sind Bereicherung. Im Bereich von Kitas und Schule dürfen wir uns nicht zurückziehen."