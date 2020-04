Die Aquarena-Nacht in Dillenburg fällt aus

In diesem Jahr wird es keine große Party im Dillenburger Hofgarten geben. Die Oranienstadt hat die für den 15. August geplante Aquarenanacht abgesagt. Archivfoto: Siegfried Gerdau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Die Planungen für Dillenburgs größte Freiluftsause liefen bereits auf Hochtouren. Dann kam das Corona-Virus nach Deutschland und mit ihm die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Verlangsamung der Pandemie. Wegen der aktuellen Planungsunsicherheit, vor allem aber zum Schutz von Beteiligten und Gästen, sagt die Oranienstadt Dillenburg nun die für den 15. August geplante Aquarena-Nacht ab.

Dies ist, so Pressesprecherin Anja Graser, ein Spagat. Zum einen möchte die Stadt unbedingt Gewerbetreibende, Künstler und andere Dienstleister mit der Einbindung in das Open-Air-Fest unterstützen möchte.

Abstandsregelung

nicht umsetzbar

Andererseits setzt die Durchführung eine gewisse Planungssicherheit voraus, die aktuell nicht gegeben ist. Die Allgemeinverfügung des Kreises untersagt zwar Veranstaltungen zurzeit "nur" bis zum 30. April - "eine Verlängerung der Verfügung auf unbestimmte Zeit ist allerdings denkbar".

Weiterführende Links

Auch wenn die Aquarena-Nacht "open-air" stattfinde, sei die Gewährleistung dieser Abstands- und Hygieneregeln bei einem solch umfangreichen Event mit Tausenden von Besuchern und Dienstleistern schlichtweg nicht umsetzbar. Ebenso wenig wäre eine vollständige und zuverlässige Erfassung der persönlichen Daten aller Teilnehmenden, um Infektionsketten nachvollziehbar zu machen, möglich.

"Der Schutz aller am Event Beteiligten hat für die Oranienstadt Dillenburg höchste Priorität. Nach sehr gründlicher Abwägung im Ältestenausschuss und im Magistrat wurde daher entschieden, das Stadtfest in diesem Jahr auszusetzen", heißt es in einer Presseerklärung. "Wir hoffen, in 2021 die Besucher der Aquarena-Nacht wieder zu guter Live-Musik und kulinarischen Highlights verbunden mit einem stimmungsvollen Ambiente einladen zu können", blickt Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz nach vorne.