Die "Ära Dentler" geht zuende

DILLENBURG - Viele Jahre hat Karl-Heinz Dentler die Abteilung für Sozialwesen an den Gewerblichen Schulen Dillenburg geleitet. Kürzlich ist der Studiendirektor von "seiner" Abteilung feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Dentler war für die Schulformen Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz, Fachoberschule Sozialwesen und Fachschule für Sozialpädagogik verantwortlich.

Seine Kollegen hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, um an viele Facetten seines Wirkens zu erinnern. Schulleiter Jonas Dormagen beschrieb seine persönliche Verbundenheit mit Dentler. Vize-Schulleiter Burkhard Schneider würdigte das vielfältige Wirken seines "Schulfreundes".

Manuela Bangert, Elke Reining und Beate Eulenhöfer-Mann - die mit Dentler im Leitungskreis zusammengearbeitet haben - hatten das Gedicht "Wo immer einer Abschied nimmt" zu einem Sketch verarbeitet. Aus Bildern aus dem Abteilungs- und Schulleben hatte Jutta Dietrich-Deyer eine Präsentation erstellt.

Musikalische Beiträge gab es auch, denn Karl-Heinz Dentler war stets als Musiker in der Lehrerband der Schule am Bass und an der Gitarre aktiv. Bärbel Dielmann trug zusammen mit Frank Schröter die Ballade "When All Is Said And Done" von "Abba" vor.

Eine Torte mit Motorrad

für den passionierten Biker

Einen Höhepunkt stellte das von der gesamten Abteilung gesungene und von Frank Schröter produzierte Lied "Der letzte Cowboy kommt aus NRW" dar - frei nach "Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh" von Thommie Bayer - denn Dentler hatte aus dem benachbarten Siegerland den Weg nach Dillenburg an "seine" Gewerblichen Schulen gefunden.

Die Torte, die Konditormeister Jochen Groot-Bramel hergestellt hatte, trug daher das Motto des Liedes und war für den passionierten Biker mit einem Motorrad verziert. "Mit Dentlers Abschied geht eine Ära an den Gewerblichen Schulen in Dillenburg zu Ende, die er maßgeblich mitgeprägt hat", sagte der stellvertretende Schulleiter Burkhard Schneider.