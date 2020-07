Die Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill kündigt einen Neustart ihrer Angebote für nach den Sommerferien an. Sie nimmt ab sofort wieder Anmeldungen entgegen. Zudem sucht sie "Chancenpaten".

Etwa fünf Monate nach dem Corona-Lockdown will die Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn den Kursbetrieb nach den hessischen Sommerferien wieder aufnehmen. Foto: Joachim Spahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Seit dem 13. März ging in den Räumen des Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lahn-Dill im Herborner Walkmühlenweg sowie an allen anderen Veranstaltungsorten der Familienbildungsstätte (FBS) nichts mehr: Corona stoppte sämtliche Angebote der FBS. Doch nun ist "Land in Sicht": Nach den Sommerferien läuft das Kursprogramm wieder an.

Die Teilnehmer hatten die Wahl, sich die Kursgebühren erstatten zu lassen - oder sich für eine Gutschrift des zu viel gezahlten Betrags inklusive eines kleinen Bonus' zu entscheiden. Die Gutschrift kann genutzt werden, sobald man sich für ein neues FBS-Angebot anmeldet.

Nun - fast vier Monate nach dem Corona-Lockdown - macht sich wieder Aufbruchstimmung im Herborner Walkmühlenweg breit. Ergebnis: Nach den hessischen Sommerferien will die FBS, die 2019 ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hatte, den Kursbetrieb wieder aufnehmen. Mit einem Hygienekonzept zum Teil reduzierten Teilnehmerzahlen soll das Programm am 17. August durchstarten.

AWO SUCHT FREIWILLIG ENGAGIERTE ALS "CHANCENPATEN" Das Team vom Herborner Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lahn-Dill sucht wieder "Chancenpaten": erfahrene, freiwillig engagierte Bezugspersonen, die durch ehrenamtlichen Einsatz jungen Menschen Zugänge eröffnen, Heranwachsenden mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihnen anvertraute Schützlinge begleiten. Denkbar wären etwa das Engagement von Handwerkern im Ruhestand, die Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf helfen, der Einsatz von Interessierten, die eine Lesepatenschaft für Kinder übernehmen, deren Eltern nicht die Möglichkeit haben, ihrem Nachwuchs den Zugang zu höheren Abschlüssen zu öffnen - oder auch die Tätigkeit von freiwillig Engagierten, die eine Patenschaft für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund übernehmen wollen. Wer sich engagieren möchte, kann sich bei Joachim Spahn unter Telefon 0 27 72-95 96 16 oder per E-Mail an j.spahn@awo-lahn-dill.de melden.

Das Konzept sieht unter anderem das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen während des gesamten Aufenthalts in den Räumen der Familienbildungsstätte und weitere Schutzvorkehrungen wie Mindestabstand von 1,5 Metern, vermehrtes Putzen und Desinfizieren sowie regelmäßiges Stoß-Lüften in den Veranstaltungsräumen vor.

Mit Blick auf den geplanten Kurs-Start hoffen die Verantwortlichen der Arbeiterwohlfahrt zudem, dass die laut aktueller Corona-Verordnung derzeit noch gültige 15-Personen-Obergrenze für Bildungsveranstaltungen nach den hessischen Sommerferien von der Hessischen Landesregierung gelockert wird.

Die Verantwortlichen der Awo Lahn-Dill haben zudem kurzfristig weitere Veranstaltungen für 2020 ins Programm aufgenommen: Zusätzlich zu den bekannten Angeboten für alle Alters- und Personengruppen wie "Atem-Training", "Konzentrieren kann man lernen", Gymnastik für Ältere", "Wirbelsäulengymnastik", "Rückenfit", "Pilates", "Bodystyling", "Meditatives Tanzen", "Französisch Ü50", "Qi-Gong", "Zumbini" und "Stricken für Anfänger und Fortgeschrittene" sind "Selbstbehauptungstrainings" für 6- bis 10-Jährige und 11-bis 14-Jährige sowie ein Eltern-Vortrag zum Thema "Trau dich, mir was zuzutrauen" geplant.

Kurs-Neustart ist den Bädern ist allerdings noch ungewiss

Unklar ist derzeit noch, wann FBS-Veranstaltungen und -Kurse im Dillenburger "Aquarena"-Bad, im Bewegungsbecken der Vitos-Klinik, im Hallenbad "Solmser Land" und in den Turnhallen des Lahn-Dill-Kreises wieder beginnen können.

Wer nach den Sommerferien wieder ins Kursangebot der Familienbildungsstätte einsteigen will, kann sich ab sofort wieder online auf der Homepage www.awo-lahn-dill.de im Bereich "FBS-Kursprogramm" oder unter Telefon 0 27 72-95 96 53, 95 96 16 oder 95 96 32 anmelden.