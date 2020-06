"Die Autobahn" mitten in Dillenburg

Großbaustelle: Die Marbachtalbrücke bei Dillenburg ist eine von 22 auf dem hessischen Teil der A 45 für den die neue Außenstelle zuständig sein wird. Foto: Christoph Weber

Dillenburg. Die Straßenplanung in Deutschland wird neu strukturiert. Zum 1. Januar 2021 startet die Autobahn GmbH des Bundes, die mit "Die Autobahn" für sich wirbt. Eine der 41 Außenstellen liegt mitten in Dillenburg: im Horn-Gebäude. Von dort wird die A 45 zwischen der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und dem Gambacher Kreuz sowie Teilabschnitte der A 480 und A 485 betreut werden. Leiter der Filiale wird Eugen Reichwein, derzeit Regionaler Bevollmächtigter Westhessen bei "Hessen-Mobil".

Reichwein wird Stück für Stück aus dem Landesbetrieb in die am 13. September 2018 gegründete GmbH wechseln und dann Anfang kommenden Jahres die Leitung der Außenstelle übernehmen. Danach wird er nicht parallel arbeiten.

Derzeit sind die Innenräume der Außenstelle im Horn-Gebäude, in dem früher Herrenmode verkauft beziehungsweise eine Arztpraxis betrieben wurde, noch ein wenig Baustelle. Die Mitarbeiter von "Hessen-Mobil" bereiten sich schon auf die große Reform im nächsten Jahr vor: Dann wechseln sie zur Autobahn GmbH. Der jüngst erfolgte Umzug in das modernisierte Gebäude an der Hauptstraße ist der erste Schritt dazu.

Großbaustelle: Die Marbachtalbrücke bei Dillenburg ist eine von 22 auf dem hessischen Teil der A 45 für den die neue Außenstelle zuständig sein wird.

"Damit ist die Autobahn GmbH mit einer wichtigen Außenstelle auch in der Region rund um Dillenburg am Start, schließlich vereint die neue Niederlassung Westfalen wichtige Strecken von Niedersachsen bis Hessen", sagt Elfriede Sauerwein-Braksiek, die Leiterin der Niederlassung Westfalen in Hamm. Zu ihr wird die Außenstelle in Dillenburg ebenso gehören wie weitere im niedersächsischen Osnabrück sowie an den nordrhein-westfälischen Standorten Hagen und Netphen.

Von der Außenstelle in Dillenburg aus werden künftig die Meistereien Freudenberg, Lüdenscheid, Hagen und Ehringshausen verwaltet. Sauerwein-Braksiek: "Das ist schon eine Besonderheit, die Strukturen von Straßenbauverwaltungen aus drei Bundesländern in eine Niederlassung zu überführen und das Beste beizubehalten, schließlich wurde in Dillenburg auch bislang gute Arbeit geleistet."

PERSONALIE Marco Gräb ist derzeit als Dezernatsleiter bei "Hessen-Mobil" für Planung und Bau des Abschnitts der A 45 von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen bis zum Gambacher Kreuz verantwortlich - inklusive der Neubauten der Talbrücken und des sechsstreifigen Ausbaus. Für letztgenanntes ist ab 1. Januar 2021 die Außenstelle Netphen der Autobahn GmbH von der Landesgrenze zu Hessen bis zur Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd zuständigIm Rahmen einer bestehenden Kooperationsvereinbarung zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen wird von Netphen aus bereits heute der Ausbau des grenzübergreifenden Abschnitts zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Haiger/Burbach geplant. Marco Gräb wird bereits ab dem 1. Juli den Aufbau der Außenstelle Netphen übernehmen und diese ab dem 1. Januar 2021 leiten

Für 63 Kilometer der Autobahn 45 zuständig

Diese Zuständigkeit freut auch den designierten Außenstellenleiter: "Wir können das Personal hier in Dillenburg an Ort und Stelle behalten", sagt Reichwein. Künftig werden 70 Mitarbeiter im Innendienst der Außenstelle auf gut 1400 Quadratmetern Fläche arbeiten. Dazu kommen 120 Kollegen in den Meistereien.

Für Dillenburg, so Sauerwein-Braksiek, werden noch qualifizierte Mitarbeiter gesucht: "Wir sind derzeit eine einzigartige Mischung aus Behörde und Start-up und bieten dabei mit Jobsicherheit und guten Aufstiegschancen eine attraktive Berufsperspektive." Hierfür wurde die Website www.autobahn.recruitee.com eingerichtet. In der Zuständigkeit der Dillenburger Autobahnbauer liegt zukünftig ein 63 Kilometer langer Abschnitt der A 45 zwischen der Landesgrenze von NRW zu Hessen und dem Gambacher Kreuz, der sechsstreifig ausgebaut werden soll. Dazu gehören auch der Abriss und Neubau von mehreren Talbrücken, die in die Jahre gekommen sind. Zudem ist die Außenstelle für Teilabschnitte der A 480 und der A 485 zuständig.

Auch Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU) zeigt sich sehr zufrieden: "Die Autobahn ist die Lebensader unserer Region. Dass ein wichtiger Teil dieser Lebensader weiter vom Standort Dillenburg aus betreut wird, ist zum einen für die Region ein wichtiges Signal und setzt zum anderen die lange Tradition des Verwaltungsstandortes Dillenburg fort. Die große Zahl von Arbeitsplätzen im Herzen der Stadt tut Dillenburg gut!"

Die Autobahn-GmbH:

Niederlassungen der Autobahn GmbH wird es in Hamburg, Hannover (Niedersachsen), Hamm, Krefeld (beide NRW), Montabaur (Rheinland-Pfalz), Halle/Saale (Sachsen-Anhalt), Stolpe (Brandenburg), Stuttgart (Baden-Württemberg), Nürnberg und München (beide Bayern) geben. Für Hessen sind außer in Dillenburg weitere Außenstellen in Kassel, Fulda, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt vorgesehen.