Die Corona-Pandemie wirbelt die Ferien-Pläne der Evangelische Jugend im Dekanat an der Dill durcheinander. Das Dekanatsjugendteam hat wegen der Corona-Pandemie sieben besondere Aktionen geplant.

Die "Abenteuertage" der Evangelischen Jugend an der Dill finden trotz der Corona-Pandemie Anfang August statt. Allerdings gibt es kein gemeinsames Abendessen oder Übernachtungen im Gemeindehaus.

Herborn (red). Die Corona-Pandemie wirbelt die Sommerferien-Pläne der Evangelischen Jugend im Dekanat an der Dill durcheinander. Die geplante Spanienfreizeit mit Sonne, Strand und Meer, kann so etwa nicht stattfinden "Aber auch an der Dill kann man eine tolle Zeit erleben", ist sich Dekanatsjugendreferentin Astrid Möller sicher. Das Dekanatsjugendteam hat Aktionen für die Sommerferien geplant.

Unter dem Motto "(D)ein Sommer an der Dill" wird es in der Zeit vom 16. bis 25. Juli besondere Programmangebote geben.

Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren können sich zu insgesamt sieben Angeboten anmelden, die alle coronakonform geplant sind. Los geht es am Donnerstag, 16. Juli, mit Geocaching. "In drei Stunden rund um die Welt" will Dekanatsjugendpfarrer Martin Slenczka mit Jugendlichen "reisen".

Josi Beisheim freut sich auf den Spieleabend, der am Freitag, 17. Juli, im "Café ZWOsieben" in Herborn stattfindet.

Für Montag, 20. Juli, ist ein gemeinsamer Ausflug in den Kletterwald nach Gießen geplant. Spannend wird es beim "Escape-Game" am Dienstag, 21. Juli: "Es geht um eine 'Entführung' im Café", berichtet Gemeindepädagogin Isabelle Schreiber. "Mal schauen, ob die Teilnehmenden alle Rätsel schnell genug lösen und die 'entführte' Person wiederfinden können."

"Am Mittwoch, 22. Juli, jagen die Jugendlichen Mister X - aber nicht über das Spielbrett, sondern ganz real durch Herborn", erzählt Mitarbeiter Tobias Horch. Am Freitag, 24. Juli, wird es bunt: Die Teilnehmer dürfen kreativ werden und ihr eigenes T-Shirt batiken.

Und zum Abschluss am Samstag, 25. Juli, findet ein Picknick mit Abstand auf der Wiese eines Gemeindegartens statt: "Ganz gemütlich, jeder mit eigener (Picknick-)Decke. Auch Essen und Getränke bringt jeder selbst mit. Es darf auch nichts geteilt werden", sagt Astrid Möller. Für alle Aktionen müssen sich interessierte Jugendliche im Vorfeld anmelden.

Tagestouren mit

den eigenen Fahrrädern

Die Aktion "Abenteuertage" findet in der ersten Augustwoche mit den bereits angemeldeten Teilnehmern statt - allerdings nur als geführte Tagestouren mit den eigenen Fahrrädern. "Ich freue mich, dass die Abenteuertage stattfinden können", sagt die ehrenamtliche Freizeitleiterin Rebekka Post.

"Auf das gemeinsame Abendessen und Übernachten in den Gemeindehäusern müssen wir diesmal verzichten." Aber die täglichen Fahrradtouren werden trotzdem eine Menge Spaß machen: "Und beim Radfahren fällt das Abstandhalten auch gar nicht schwer", sagt Rebekka Post.