Die Dillenburger sollen mitgestalten

Der Parkplatz zwischen Konrad-Adenauer-Allee und Dillufer-Mauer böte Raum für eine Uferpromenade. Foto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Wie soll sich die Oranienstadt Dillenburg in Zukunft entwickeln? Diese Frage wollen Stadtverwaltung und Lokalpolitik nicht alleine beantworten. Vielmehr sollen die Dillenburger an den Entscheidungen und bei der Suche nach dem besten Weg beteiligt werden. Dazu gibt es nächste Woche einen Infoabend und einen Stadtspaziergang.

Stadt verspricht sich Impulse von einer Landesgartenschau

Konkreter Anlass sind die Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 und das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). Im Rathaus verspricht man sich von einem Ausrichten einer Landesgartenschau nachhaltige Impulse für Tourismus und Stadtplanung sowie eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität und der Verkehrsverbindungen. Wer die Schau ausrichtet, kann mit bis 3,5 Millionen Euro an Fördergeld rechnen.

Zuschüsse winken auch vom Hessischen Förderprogramm "Lebendige Zentren", in das die Stadt 2019 aufgenommen wurde. Es soll eine Aufwertung des Stadtzentrums ermöglichen. Förderfähig sind etwa die Verbesserung des Wohnraum-Angebotes und der öffentlichen Flächen sowie Sanierung oder Neubau von Gemeinschaftseinrichtungen und stadtbildprägenden Gebäuden. Auch Klimaschutz, Barrierefreiheit sowie Umbau und Modernisierung privater Immobilien sind Bestandteile des Programms.

Die Verwaltung lädt für Donnerstag, 20. August, zu einem Info-Abend in die Reithalle des Landgestüts ein. Ab 19 Uhr sprechen dort Mitarbeiter vom Büro Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft aus Wiesbaden, Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel und Bürgermeister Michael Lotz (beide CDU) über das Konzept, dessen Inhalte gemeinsam mit den Bürgern erarbeitet werden sollen. Das Fachbüro Planstatt Senner aus Überlingen am Bodensee berichtet über den Stand in Sachen Bewerbung für die Landesgartenschau im Jahr 2027.

"Sammeln und jagen" heißt es am Freitag, 21. August, beim Bürgerspaziergang ab 17 Uhr. Treffpunkt ist die Villa Grün auf dem Schlossberg. An acht Stationen - von der Konrad-Adenauer-Allee über Marktstraße, Wilhelmsplatz, Uferstraße, Bahnhofsvorplatz und Hofgarten bis zum Gestüt - sind die Kreativität, der kritische Blick, Ideenreichtum, Fachwissen und Lebenserfahrung der Dillenburger gefragt.

Höchstens 250 Teilnehmer beim Bürgerspaziergang