Die etwas andere Dillenburger "Lebensart"

Die "LebensArt" auf dem Gelände des Dillenburger Landgestüts ist am Freitag, 19. Juni, und Samstag, 20. Juni, jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 21. Juni, findet der Markt von 9 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Die Anzahl der Besucher, die gleichzeitig auf das Gelände dürfen, ist begrenzt.

Um vor Ort das Geschehen besser planen zu können, gibt es Online-Tickets in verschiedenen ZeitfensternDer Verkauf erfolgt unter www.lebensartmesse.de/lebensart-messe-dillenburg.html.