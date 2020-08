Die Hellertalbahn fährt 48 Tage lang nicht

Vom 21. August bis zum 8. Oktober fährt die Hellertalbahn zwischen Dillenburg und Neunkirchen nicht. Anstelle des Halts am Haigerer Obertor müssen die Fahrgäste am 500 Meter entfernten Paradeplatz die Schienenersatzbusse nutzen. Archivfoto: Kilian Scharf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg/Haiger/Burbach (cw). Wegen Gleiserneuerungsarbeiten fahren vom 21. August bis zum 8. Oktober und damit 48 Tage lang auf der Hellertalbahn zwischen Dillenburg und Neunkirchen keine Züge. Die Hessische Landesbahn, die die Regionalbahn 96 betreibt, setzt als Ersatz in dieser Zeit Busse ein. Im Einzelfall sind auch Verbindungen zwischen Herdorf und Neunkirchen betroffen.

Die Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen ist nicht möglich. Die Fahrtzeit verlängert sich durch die Busse um bis zu 15 Minuten.

Schienersatzbusse steuern in Dillenburg auch die WvO an

Die Hessische Landesbahn empfiehlt Fahrgästen, sich vorab über die Lage der Ersatzhaltestellen zu informieren, da die Haltepunkte teilweise weit von der Bahnstrecke entfernt liegen.

Im Schülerverkehr verkehren zusätzliche Busse. Die Haltestellen werden in Dillenburg morgens um das Gestüt (nur Ausstieg) und mittags Jahnstraße (Abfahrt 13.05 Uhr) erweitert. In Neunkirchen halten die meisten Busse zusätzlich am Rathaus.

Die Busse sind durchgehend auch für mobilitätseingeschränkte Reisende geeignet.

In Dillenburg halten die Busse gegenüber vom Busbahnhof. In Sechshelden fährt der Bus durch den Ort und hält am Dorfgemeinschaftshaus. Der Halt in Haiger ist direkt vor dem Bahnhof. Anstelle des Obertors wird der Paradeplatz angesteuert.

Die Allendorfer müssen in der Siegener Straße nahe dem Autohaus Schüler ein- und aussteigen. In Niederdresselndorf halten die Busse unweit des Bahnhofs, in Holzhausen ist der Baustellenhalt in der Hickengrundstraße rund 800 Meter vom Bahnhof entfernt.

In Würgendorf wird eine Bushaltestelle in der Durchfahrtsstraße eingerichtet, und in Burbach sind es nur rund 200 Meter vom Bahnhof bis zum Stopp in der Nassauer Straße vor dem Aldi-Markt.