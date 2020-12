Die Hilfe für die Seele trägt Grün

Grüne Damen und Herren sind geschulte Laien, die ehrenamtlich Besuchsdienste in Krankenhäusern und Altenhilfe-Einrichtungen leisten. Sie erfüllen Wünsche von Patienten und Bewohnern.

In Mittelhessen sind die Grünen Damen und Herren im Dill-Klinikum Dillenburg, in der Vitos-Klinik Herborn und im Kreiskrankenhaus in Weilburg aktiv. Sie gehören zu einem bundesweiten Dachverband und sind in einzelnen Gruppen organsiert.

In ganz Deutschland gehören rund 10.000 Damen und 900 Herren in 750 Krankenhäusern und Einrichtungen zu dem Verband.

Die einzelnen Gruppen haben jeweils einen Vorstand, der gewählt wird. In Dillenburg ist es Wenke Peter, sie hat die Organisation inne.

Die ursprüngliche Idee stammt aus Amerika und ist in den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen.

Zunächst gab es nur Grüne Damen, inzwischen sind vermehrt auch Herren mit dabei.

Wer sich bei dem Besuchsdienst ehrenamtlich engagieren möchte, kann jederzeit vorstellig werden. Hierzu können Interessierte die Krankenhäuser kontaktieren oder sich bei der jeweiligen Leitung der Gruppe melden. "Man muss Empathie mitbringen und offen sein. Das können mehr Menschen, als sie sich zutrauen", sagt Wenke Peter.

Die Grünen Damen und Herren in Dillenburg sind unter GDH-Dillenburg@gmx.de erreichbar.