Montag,
13.04.2020 - 17:00
1 min
Die Idee für Blumengrüße an Senioren kam gut an
In der Corona-Krise schenkt Christoph Selbach Senioren im Haus Elisabeth in Dillenburg florale Grüße. Die Gestecke haben er und seine Familie selbst gemacht.
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