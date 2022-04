Die Inzidenzen der Nachbarkreise

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Wir veröffentlichen an dieser Stelle die Sieben-Tage-Inzidenzen für die Nachbarkreise im Vergleich zum Lahn-Dill-Kreis, also die Zahlen der neu mit dem Coronavirus Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.

Die Inzidenzzahlen stammen vom Robert-Koch-Institut, die zur Hospitalisierungsinzidenz vom Land Hessen.

W Lahn-Dill-Kreis: 1130,7 (Stand 28.4.)

W Marburg-Biedenkopf: 1195,6 (Stand 28.4.)

W Landkreis Gießen: 1124,5

(Stand 28.4.)

W Limburg-Weilburg: 790,5 (Stand 28.4.)

W Siegen-Wittgenstein: 1047,6

(Stand 28.4.)

W Kreis Altenkirchen: 848,3 (Stand 28.4.)

W Westerwaldkreis: 985,6

(Stand 28.4.)

In Hessen beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 4,96 (Stand 28.4., Vortag 5,63)