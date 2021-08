Die Jungtiere sind die Lieblinge der Besucher

Gestreifter Nachwuchs: Im Wildpark Donsbach können Besucher auch Frischlinge anschauen. Foto: Peter Patzwaldt

DILLENBURG-DONSBACH - Die "Kinderstuben" im Wildpark Donsbach sind noch immer gut bestückt. Der rege Betrieb ist für den Sommer schon etwas ungewöhnlich. So viele Jungtiere wie in diesem Jahr hat es schon lange nicht mehr gegeben.

In dem städtischen Park wurden allein bei den Wildschweinen seit März 20 Frischlinge gezählt. Sie sind an den Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Dass ihnen Besucher bei Schlammschlachten zuschauen, stört die spielenden Tiere überhaupt nicht. Zurückgezogener leben dagegen die Gämsen. Man muss schon zweimal hinschauen, um sie im Grün des Waldes zu entdecken. Das im Mai geborene Jungtier wagt die ersten kleinen Ausflüge am Berghang, allerdings immer in Sichtweite des besorgten Muttertieres.

Fast 200 Tiere leben auf dem 21 Hektar großen Gelände

Auf dem 21 Hektar großen und meist bewaldeten Wildparkgelände im Reistenbachtal fühlen sich auch die Mufflons wohl. Acht Lämmer sind seit März in der Herde auf die Welt gekommen.

Bei den Sika-Hirschen hat das Jüngste im Juni das Licht der Welt erblickt und ist in der Herde noch gut auszumachen. Auch bei den Rothirschen und den Steinböcken sind die Jungtiere gut zu erkennen. "Elly" ist der Jungstar in der Schar ewig munterer Zwergziegen. Allein im Januar wurden zehn Tiere geboren.

Im Wildpark sind fast 200 Tiere zu Hause. Dazu gehören auch die beiden Esel "Lukas" und "Oskar", die ihren neuen Stall bezogen haben.

Der Park im Dillenburger Stadtteil Donsbach ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet; letzter Einlass ist um 17 Uhr. Erwachsene zahlen zwei, Kinder einen Euro Eintritt.

Für einen Besuch ist keine Anmeldung mehr notwendig. Eine Maskenpflicht besteht nur noch in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in den Toiletten.