Die Nanzenbacherin stand in der Wirtschaft ihrer Familie 60 Jahre lang hinter dem Tresen. Ihren Lebensabend verbringt sie im Haus Elisabeth.

Den 95. Geburtstag feiert Toni Weiß am Samstag, 17. September.

DILLENBURG - Bereits seit sieben Jahren verbringt Toni Weiß, geborene Nickel, ihren beschaulichen Lebensabend im Dillenburger Haus Elisabeth. Heute feiert die rüstige Frau ihren 95. Geburtstag. Die Jubilarin kam in Nanzenbach als sechstes Kind einer Bergmannsfamilie zur Welt. Der Vater förderte täglich Eisenerz aus der bis 1962 betriebenen Grube "Neue Lust". Wie damals üblich, betrieb die Familie eine kleine Landwirtschaft. Diese Arbeit oblag der Mutter und den Kindern.

Schon als junge Frau

sehr schwer gearbeitet

Nach der Schule ging die Jubilarin noch ein Jahr in einen Haushalt, um danach zum Reichsarbeitsdienst (RAD) in Kassel eingezogen zu werden. Auch dort arbeitete sie schwer mit anderen jungen Menschen in der Landwirtschaft.

In Nanzenbach lernte Toni Weiß ihren späteren Ehemann Heinz Weiß kennen. Als Tochter Annelie aus dem Gröbsten heraus war, arbeitete die Mutter in der "Gaststätte Weiß" ihrer Schwiegereltern mit. Nach deren Tod übernahmen Toni und Heinz die Dorfgaststätte. Als ihr Mann im Alter von 74 Jahren starb, führte die Jubilarin den kleinen Betrieb alleine weiter. Gesundheitliche Probleme und ein langer Krankenhausaufenthalt setzten ihrem Berufsleben ein jähes Ende. 60 Jahre lang hinter dem Tresen zu stehen, forderte seinen Tribut.

Nach der Reha übersiedelte sie in das Haus Elisabeth, und dort fühlt sie sich sehr wohl. Tochter Annelie, die in Wehrheim wohnt, besucht die Mutter jede Woche. Wenn sie heute mit all den lieben Menschen, die sie umgeben, ihren Geburtstag feiert, denkt Toni Weiß gerne an ihr erfülltes und arbeitsreiches Leben zurück.