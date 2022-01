Die unbekannte "Operette ohne Text"

"Wir haben beim Einstudieren schnell gemerkt, dass diese Operette ohne Text ein bedeutendes Werk ist. Hiller ist meines Erachtens eine der Schlüsselfiguren des 19. Jahrhunderts", so Wolfgang Schult. Foto: Helmut Blecher

DILLENBURG - Wolfgang Schult, Kirchenmusiker, Dirigent, Pianist, Organist, Musikwissenschaftler, künstlerischer Leiter der Bachwochen Dill und Herausgeber bisher unveröffentlichter Werke, ist besonders dem Oeuvre von Ferdinand Hiller zugetan. Der Zeitgenosse von Franz Liszt, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy war zu seinen Lebzeiten ein gefeierter, Pianist und Komponist, dem zahlreiche Ehrungen zuteilwurden. Nach seinem Tod 1885 versank sein Werk allerdings in einen Dornröschenschlaf, aus dem es Wolfgang Schult und der Butzbacher Musikwissenschaftler Florian Ilge wieder auferweckt haben.

"Hiller ist meines Erachtens eine der Schlüsselfiguren des 19. Jahrhunderts", so Wolfgang Schult in der Sendung: hr2-kultur, "Musikland Hessen" vom 16. Oktober, in der er mit Ilge Werbung für die wunderschöne, aber leider viel zu wenig gespielte Musik des 1811 in Frankfurt am Main geborenen Musikers machte. Florian Ilge, der etliche Werk von Hiller editiert und im Musikverlag Christoph Dohr Köln veröffentlicht hat, sieht in Schult einen würdigen Sachwalter der Hinterlassenschaft Hillers, von der es bisher nur wenige neu aufgelegte Ausgaben gibt, wie Chorwerk und Solostücke.

Jetzt haben die beiden ein Werk Hillers entdeckt, das den ungewöhnlichen Titel ""Operette ohne Text" trägt - ein Stück für ein Klavier und zwei Spieler. "Wir haben beim Einstudieren schnell gemerkt, dass diese Operette ohne Text ein bedeutendes Werk ist", so Schult, der das Stück, dessen Aufführung Hiller nie erlebt hat, in einer Kapelle in Butzbach mit seinem Dillenburger Kollegen Ulrich Kögel zu vier Händen aufgenommen hat. "Wir haben viel Zeit damit verbracht, um den Geist der Musik in uns aufzunehmen und sie so optimal umsetzen zu können. Es ist ein tolles Werk mit fantastischen melodischen Einfällen", erklärt Schult, der auch auf die komplette Geschichte der Operette ohne Text verweist, aber in seiner originellen Inhaltsangabe Hinweise gibt, wie es vierhändig gespielt werden kann und wie man es auch szenisch - mit Kostümierung aufführen kann.

Ferdinand Hillers "Operette ohne Text" ist in Kürze auf CD erhältlich. Vorbestellung unter Mail:Wschult@t-online.de