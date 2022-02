Die Vogelgrippe hat den Aartalsee erreicht

Frei lebende Gänse und anderes Wildgeflügel zählt zu den Überträgern der Vogelgrippe. Foto: Lino Mirgeler/dpa

BISCHOFFEN/WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Ein erster Fall von Vogelgrippe, der sogenannten aviären Influenza, ist am Aartalsee nachgewiesen worden. Deswegen weist das Veterinäramt des Lahn-Dill-Kreises Geflügelbesitzer noch einmal darauf hin, eigene Tiere zu deren Schutz im Stall unterzubringen. Seit dem 25. Januar gilt laut Allgemeinverfügung eine Aufstallungspflicht in ausgewiesenen Gebieten entlang von Lahn und Dill sowie am Aartalsee und am Dutenhofener See.

Wildvögel sind nach Angaben von Kreis-Pressesprecherin Ulrike Sauer die Hauptüberträger der Vogelgrippe. Seen, Fließgewässer und angrenzende Gebiete zählten zu den Risikoregionen. Gerade jetzt, da viele Zugvögel wieder in den Norden ziehen, suchten sie Trinkstellen auf und könnten so das Virus an andere Tiere übertragen.

Die Kreisverwaltung hat die Aufstallungspflicht deswegen speziell für diese Gebiete innerhalb einer Distanz von 200 Metern vom Ufer ausgewiesen. Wer in diesen Bereichen Geflügel hält, muss seine Tiere entweder in geschlossenen Ställen oder unter einer nach oben gegen Einträge von außen gesicherten Abdeckung mit einer zusätzlich gesicherten Seitenbegrenzung halten.

Bei der Aufstallungspflicht handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Halter sämtlicher Geflügelsorten wie Hühner, Perlhühner, Rebhühner, Truthähne, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse sowie Halter von mehr als 50 sonstigen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten (ausgenommen Tauben) sind verpflichtet, ihre Tiere entsprechend zu schützen. So soll eine weitere Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.

Ansteckung von

Menschen unwahrscheinlich

Funde von toten Wasservögeln, wie Schwäne, Enten oder Gänse, können zur Untersuchung zum Veterinäramt in Herborn oder nach Rücksprache in das Landeslabor nach Gießen gebracht werden.

Eine Übertragung der aktuell grassierenden Viren der Vogelgrippe auf den Menschen sei unwahrscheinlich, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises. Dennoch sollten tote Wildvögel nur mit Handschuhen angefasst werden.

Sollten nach Kontakt Krankheitssymptome wie Atemwegserkrankungen oder Entzündungen der Bindehäute auftreten, sollte ein Arzt kontaktiert werden.

Weitere Informationen gibt es auf www.lahn-dill-kreis.de/aktuelles/bekannt machungen.