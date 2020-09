Diebe durchwühlen in Niederscheld Kleingarten-Hütten

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Dillenburg-Niederscheld (red). Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag in Niederscheld mehrere Hütten in den Kleingärten in der Verlängerung der Wäldchesstraße aufgebrochen und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter zumindest Bier und eine Shisha-Pfeife gestohlen. Die Polizei schätzt die Einbruchschäden auf rund 300 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Dieben machen können, sich unter Telefon 0 27 71-90 70 mit ihnen in Verbindung zu setzen.