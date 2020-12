Dieter Lauterbach: Ein Weltmeister feiert Jubiläum

Urkunde: Dieter Lauterbach (l.) freut sich über die Glückwünsche von Regierungspräsident Christoph Ullrich. Foto: RP Gießen

DILLENBURG/GIESSEN - Dillenburg/Gießen (red). Dieter Lauterbach aus Oberscheld hat in jungen Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht - und mit 50 Jahren noch einmal etwas Neues gewagt. So lässt sich der berufliche Werdegang des Mitarbeiters des Regierungspräsidiums Gießen (RP) knapp zusammenfassen.

Als 2015 immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland strömten und die Erstaufnahmeeinrichtung personelle Unterstützung brauchte, zögerte der damalige Leiter der Landesreit- und Fahrschule nicht lange: Er ließ sich vom Hessischen Landgestüt in Dillenburg zum RP abordnen. Jetzt, fünf Jahre später, sagt er: "Das war eine gute Entscheidung. Die Arbeit macht Spaß, und ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen."

Mittlerweile wurde der Oberschelder ganz zum RP versetzt. Daher war es auch Regierungspräsident Christoph Ullrich, der ihm zum Jubiläum "40 Jahre im Öffentlichen Dienst" gratulierte. "Beruflich waren wir sogar schon einmal Nachbarn", sagte Ullrich mit Blick auf seine Zeit als Direktor des Amtsgerichts in Dillenburg.

Lauterbach war zunächst an den Standorten in Wetzlar und Cappel eingesetzt und ist seit 2017 Mitarbeiter in Gießen. Dort ist er kommissarischer stellvertretender Leiter eines der Häuser, in denen Flüchtlinge leben. Als solcher plant und organisiert er zusammen mit seinen Kollegen alles, was damit zu tun hat.

Anfang der 80er-Jahre hatte Dieter Lauterbach beim Landgestüt eine Ausbildung zum Pferdewirt absolviert. Später legte er noch die Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister ab. Im Landgestüt war er der gebürtige Fuldaer Leiter der Reit- und Fahrschule.

Auch nach seiner Versetzung zum RP Anfang 2017 ist die Leidenschaft für die Tiere und den Fahrsport, die er mit seiner Frau teilt, geblieben. Nach wie vor betreut er als Bundestrainer Jugendliche aus Deutschland und begleitet sie bis zu den Europameisterschaften.

Viermal Weltmeister

im Einspänner-Fahren

Er selbst hat im Fahrsport mit seinem Einspänner - einzeln und in der Mannschaft - schon etliche Erfolge verbucht. So wurde der heute 55-Jährige 2012, 2014 und 2016 Mannschafts- und 2016 Einzelweltmeister. Zuletzt war er im Oktober Sechster im Einzel bei der WM im französischen Pau.