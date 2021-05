Digitale Spurensuche quer durch Herborn

Werben für den ökumenischen Kirchentag (v.l.): Bettina Tönnessen und Anette Gisse. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

HERBORN/DILLENBURG - Mit zwei ökumenischen Gottesdiensten am Samstag, 15. Mai, beteiligen sich Katholiken aus dem Dillgebiet am dritten ökumenischen Kirchentag vom 13. bis 16. Mai unter dem biblischen Leitwort "schaut hin". Zudem gibt es eine digitale Rallye.

Ein Online-Gottesdienst aus Dillenburg ist ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal "Katholisch an der Dill" zu sehen.

Ein Präsenzgottesdienst beginnt um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche "St. Petrus" in Herborn. Zu diesem müssen sich Interessenten bis Mittwoch, 12. Mai anmelden: im katholischen Pfarrbüro in Herborn unter Telefon 0 27 72-58 39 30 oder im Internet auf eveeno.com/oekt-meetsherborn

Außerdem gibt es vom 13. bis 25. Mai eine digitale Spurensuche. Auf der etwa 80-minütigen Tour für die ganze Familie durch die Innenstadt von Herborn gibt es einige Rätsel, viel Wissenswertes, Spielideen sowie Anregungen zum Nachdenken und Erzählen. Zur Teilnahme per Smartphone ist die kostenlose App "Actionbound" nötig. Die Rallye beginnt am "Haus der Kirche und Diakonie" am Hintersand 15 in Herborn. Dort finden Teilnehmer den QR-Code zum Starten der Tour.