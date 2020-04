Dill-Klinik will wieder Patienten aufnehmen

Die Dill-Kliniken in Dillenburg wollen voraussichtlich ab Freitag (3. April) wieder Patienten aufnehmen. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/WETZLAR - Die Dill-Kliniken in Dillenburg wollen voraussichtlich ab diesem Freitag (3. April) wieder Patienten aufnehmen. Bis dahin gelte der Aufnahmestopp. Das teilte eine Kliniksprecherin auf Anfrage mit.

In der vergangenen Woche war eine Ärztin der Dillenburger Klinik positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin hatte das Krankenhaus nach eigenen Angaben zwar den Betrieb fortgeführt, aber einen zeitweisen Aufnahmestopp für Patienten angeordnet.

Denn einige Mitarbeiter seien daraufhin nach Hause geschickt worden. Dringend notwendige Operationen sollten in der Zwischenzeit bevorzugt im Klinikum in Wetzlar durchgeführt werden. Die Ärztin war in Quarantäne geschickt worden.

Außerdem sollten laut Klinik-Geschäftsführung alle Patienten und Mitarbeiter, die Kontakt mit der Medizinerin hatten, auf das Virus getestet werden. Zudem sollten alle bereits entlassenen Patienten, die Kontakt mit der Ärztin hatten, ermittelt und kontaktiert werden.

Wie ist der Stand eine knappe Woche später? "Es wurden alle Patienten und Mitarbeiter getestet, die mit der Ärztin Kontakt hatten", berichtet die Sprecherin der Lahn-Dill-Kliniken, Stefanie Mohr.

"Es gab einen weiteren positiven Test bei einer Kollegin. Bei einer Patientin wurde eine Covid-19-Infektion festgestellt." Weitere Testergebnisse stünden noch aus. So war der Stand am Mittwoch dieser Woche.

Der vorläufige Aufnahmestopp gelte noch bis einschließlich Donnerstag (2. April). Bereits seit dem 18. März würden alle medizinischen Eingriffe und Behandlungen verschoben, wenn nach medizinischer Einschätzung davon auszugehen sei, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne diese Versorgung auskommen könnten. Es handele sich dabei um über 400 Eingriffe. Und: "Not-Operationen werden nach Wetzlar verwiesen. Operiert werden nur noch bereits stationär liegende Patienten." Die Patienten würden systematisch (telefonisch) nach Wetzlar verwiesen.