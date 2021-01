Dill-Kliniken: Ärzte-Trio macht Karrieresprung

Beförderungen zum Jahresbeginn bei den Dill-Kliniken in Dillenburg: Drei leitende Ärzte werden zu Chefärzten ernannt. Foto: Christoph Weber

DILLENBURG - Die bisherigen Leitenden Ärzte in den Bereichen Allgemeinchirurgie, Anästhesie und Unfallchirurgie an den Dill-Kliniken in Dillenburg sind zum 1. Januar zu Chefärzten befördert worden. "Es freut uns sehr, dass wir damit die Dill-Kliniken weiter stärken können", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. "Herr Dr. Burchard, Herr Dr. Ondo Meva und Herr Dr. Ruwoldt leisten hervorragende Arbeit und haben einen großen Anteil an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Standorts. Der folgerichtige Schritt war die Ernennung zum Chefarzt."

Mit dieser Beförderung würden die Chefärzte zusätzlich zur Organisations- und Richtlinienkompetenz stärker in die personelle und strategische Gesamtverantwortung der jeweiligen Bereiche eingebunden. Beibehalten werde die standortübergreifende Organisation in Zentren unter Leitung der bisherigen Chefärzte.

Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie: Chefarzt der Klinik für Allgemeine, Viszerale und Onkologische Chirurgie an den Dill-Kliniken ist seit Januar Dr. Christian Charles Ondo-Meva. Zentrumsleiter bleibt Privat-Dozent Dr. Frank Ulrich. Schwerpunkte der Abteilung sind die minimalinvasive Chirurgie, die onkologische Chirurgie des Gastrointestinaltraktes, die Hernienchirurgie sowie die Schilddrüsenchirurgie unter Nutzung des "Neuromonitorings". Ein Großteil der Eingriffe wird nach Möglichkeit in patientenschonender minimalinvasiver Technik durchgeführt. Dr. Ondo-Meva ist Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Viszeralchirurgie und Facharzt für Spezielle Viszeralchirurgie sowie Rettungsmediziner. Er hat an der Philipps-Universität Marburg und der Medizinischen Hochschule Hannover Humanmedizin studiert.

Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin: Die Abteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin der Dill-Kliniken wird jetzt chefärztlich von Dr. Ralph Ruwoldt geführt. Das übergeordnete Zentrum wird von Professor Dr. Jörg Engel geleitet. Die Abteilung stellt eine Schnittstelle im operativen Bereich des Krankenhauses dar. Es werden jährlich rund 5500 Anästhesien durchgeführt. Auf der interdisziplinären Intensivstation werden sowohl internistische als auch operative Patienten betreut. Die Abteilung organisiert zudem die Besetzung des am Haus stationierten Notarzteinsatzfahrzeugs. Dr. Ruwoldt ist Facharzt für Anästhesiologie und im Besitz der Zusatzqualifikationen Intensivmedizin, Notfallmedizin sowie spezielle Schmerztherapie. Er hat an der Justus-Liebig-Universität Gießen Humanmedizin studiert.

Unfallchirurgie/Orthopädie: Seit Januar ist Dr. René Burchard Chefarzt der Orthopädie/ Unfallchirurgie und Sport- und Gelenkklinik an den Dill-Kliniken. Das standortübergreifende Zentrum wird von Priv.-Doz. Dr. Thomas Gausepohl und Professor Dr. Jan Schmitt geleitet. Ein Schwerpunkt von Dr. Burchard liegt in der hochmodernen und minimalinvasiven operativen Behandlung aller Verletzungen und Erkrankungen der Gelenke (Knie, Hüfte, Schulter, Sprunggelenk, Fuß). Bei der schonenden Anwendung gelenkerhaltender und auch gelenkersetzender Verfahren der modernen Endoprothetik legt er ein großes Augenmerk auf die zügige Genesung unter Minimierung von Komplikationen. Dr. Burchard ist Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie. Er besitzt die Zusatzbezeichnungen Spezielle Unfallchirurgie und Sportmedizin. Dr. René Burchard hat in Marburg Humanmedizin studiert.