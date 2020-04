Dill-Kliniken heben Aufnahmestopp auf

Der vorübergehende Aufnahmestopp an den Dill-Kliniken wurde aufgehoben. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/WETZLAR - Der vorübergehende Aufnahmestopp an den Dill-Kliniken wurde aufgehoben. Es werden nun wieder alle medizinisch dringend notwendige Eingriffe an den Dill-Kliniken durchgeführt sowie Notfälle versorgt. Das teilten die Dill-Kliniken in einer Pressemitteilung mit.

Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung werden wie bisher am Klinikum Wetzlar behandelt, darum sollten alle Verdachtsfälle mit Fieber dort vorstellig werden.

Aufgrund zweier COVID-19-Erkrankungsfälle beim Personal waren einige Mitarbeiter der Dill-Kliniken nach Hause geschickt worden, was zu einem vorübergehenden Aufnahmestopp geführt hatte. "Wir sind froh, dass die weiteren Tests bei den Mitarbeitern negativ waren und wir den Betrieb wieder aufnehmen können", wird Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, in der Pressemitteilung zitiert.