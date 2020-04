Dill-Kliniken verlängern Aufnahmestopp

Die Dill-Kliniken in Dillenburg verlängern den Aufnahmestopp bis aus Weiteres. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/WETZLAR - Der vorübergehende Aufnahmestopp an den Dill-Kliniken in Dillenburg bleibt bis auf Weiteres bestehen. Das teilte die Klinik am Donnerstag mit. Aufgrund zweier Covid-19-Erkrankungsfälle beim Personal seien einige Mitarbeiter der Dill-Kliniken nach Hause geschickt worden. Vorübergehend würden darum weiterhin medizinisch dringend notwendige Eingriffe bevorzugt im Klinikum Wetzlar durchgeführt. Eigentlich sollten ab diesem Freitag wieder Patienten aufgenommen werden. Das ist nun laut Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, nicht möglich. Es stünden noch Testergebnisse bei Mitarbeitern aus. Darum sei es momentan nicht möglich, die Dill-Kliniken wieder zu öffnen, so Geschäftsführer Tobias Gottschalk. "Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter müssen wir die Ergebnisse abwarten."