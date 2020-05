Dillenburg: 17-Jähriger bei Unfall mit Leichtkraftrad schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 17-Jährige Fahrer eines Leichtkraftrades nach einem Unfall bei Dillenburg-Oberscheld in die Klinik geflogen. (Foto: Jörg Fritsch)

DILLENBURG - Ein 17-Jähriger aus dem rheinland-pfälzischen Emmerzhausen ist am Mittwochabend in der Nähe des Dillenburger Ortsteils Oberscheld mit seinem Leichtkraftrad verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt.

Informationen der Polizei in Dillenburg zufolge war der 17-Jährige auf der L3363 aus Siegbach in Richtung Oberscheld unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. "Er rutschte über die Fahrbahn in die rechte Leitplanke", teilte ein Polizeisprecher mit. Bei dem Unfall verletzte sich der junge Mann schwer im Beinbereich und zog sich zudem eine Vielzahl von Prellungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Gießener Uniklinikum.

Während Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten war die L3363 für rund eine Stunde vollgesperrt. Am Fahrzeug des Unfallopfers entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro.