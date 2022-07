Dillenburg fährt mit gefälschtem Führerschein

Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/DILLENBURG - Hat nicht geklappt: Als Herborner Polizisten am Montag um kurz nach Mitternacht auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Unteren Au in Herborn einen 25-jährigen Suzuki-Fahrer kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Der aus Dillenburg stammende Mann präsentierte den Beamten seinen niederländischen Führerschein. Bei genauerem Hinschauen allerdings bemerkten die Polizisten, dass der vorgezeigte Führerschein eine Totalfälschung war. Sie stellten den Führerschein sicher. Auf den Dillenburger kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.