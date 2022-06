Dillenburg: Familienklasse verhindert spätere Probleme

Der Lahn-Dill-Kreis als Schulträger arbeitet für das Projekt Familienklasse seit 2010 mit dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf zusammen. Die Grundschule in Aßlar war die Erste in Hessen, die ein solches Angebot unterbreitet hat. Im Schuljahr 2011/12 folgte die Juliane-von-Stolberg-Schule in Dillenburg.

In einer Pilotphase nahmen im Schuljahr 2019/20 in mehreren Regionen zunächst 22 Grundschulen mit sozialen Trägern vor Ort Familienklassen in ihr Programm auf. Laut Internetseite des Hessischen Kultusministeriums sind es mittlerweile hessenweit 34 Schulen aus zehn Städten und Landkreisen, die das Angebot vorhalten und von dem 54 Schulen partizipieren. Zu den Trägern gehören die Städte Gießen, Kassel und Hanau sowie die Landkreise Bergstraße, Kassel, Lahn-Dill, Wetterau, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg.