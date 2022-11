Dillenburg feiert 2023 Feste und Feiern für 637.000 Euro

Soll es auch im kommenden Jahr in Dillenburg wieder geben: die „Aquarena-Nacht“. (© Markus Braas/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg. - Einstimmig hat am Donnerstagabend der Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur dem Veranstaltungsreigen zugestimmt, den die Verwaltung im kommenden Jahr in der Oranienstadt selbst ausrichten oder finanziell unterstützen will. Wird das Programm mit 30 unterschiedlichen Veranstaltungen umgesetzt, muss Dillenburg dafür rund 637.000 Euro aufwenden.

Knut Letzel kündigte für die Grünen allerdings schon an, dass seine Fraktion noch eine Revision des geplanten Programms anregen werde. „Einige Formate haben sich überholt. Zum Teil hat sich das Publikum verändert oder bleibt weg“, sagte Letzel.

Klaus Wagner (SPD) zeigte sich etwas irritiert darüber, dass die Vorlage der Verwaltung auch vorsieht, das Jubiläum des verheerenden Stadtbrands zu feiern: „Da fehlt mir die Fantasie, was es zu feiern gibt“, sagte der Donsbacher.

Stadtmarketing DIllenburg hat Gespräche mit Museums- und dem Geschichtsverein angekündigt

Tilo Kramer vom Dillenburger Stadtmarketing räumte ein, dass man die Begrifflichkeit „Jubiläum“ noch einmal überarbeiten könne. Es gehe aber auch um den sich an den Brand anschließenden Wiederaufbau der Stadt. In Kürze werde es zu dem Projekt noch Gespräche mit dem Museums- und dem Geschichtsverein geben. Angedacht seien etwa Ausstellungen, Führungen und Lesungen zu dem für die Stadt prägenden Ereignis.

Aufwand/Ertragsrechnung für die Veranstaltungen (In Euro) „Aquarena-Nacht” - Aufwand: 192.900; Ertrag: 84.500 Picknick am Turm - Aufwand: 46.850; Ertrag: 5.000 Jubiläum Stadtbrand - Aufwand: 42.000; Ertrag: / Hubertusmarkt - Aufwand: 41.950; Ertrag: 4.500 „Bikes´n´BBQ” - Aufwand: 39.900; Ertrag: 950 „Winterzauber” - Aufwand: 28.500; Ertrag; / Weinfest und 50 Jahre Förderkreis - Aufwand: 20.000; Ertrag: / Pfingstveranstaltung am Schlossberg - Aufwand: 17.000; Ertrag: 3.000 Vereins-Sport-Tag - Aufwand: 14.000; Ertrag; / Singer/Songwriter-Event - Aufwand: 13.400; Ertrag; / „Dillenburg is(s)t gut” - Aufwand: 12.950; Ertrag: / Musiktheater „Till Eulenspiegel” - Aufwand: 12.400; Ertrag: 2.500 Vier Landmärkte - Aufwand: 11.400; Ertrag: 2.500 Kindertag und Entenrennen - Aufwand: 11.300; Ertrag: / Himmelfahrt am Schloßberg - Aufwand: 10.000; Ertrag: / Figuren-Theater-Tage - Aufwand: 9.300; Ertrag: 6.400 Veranstaltungsreihe „KulturOrt” - Aufwand: 8.900; Ertrag: 800 „Dillenburg Live” - Aufwand: 8.000; Ertrag: / Bürgerfrühstück - Aufwand: 5.400; Ertrag; / Adventskerzen - Aufwand: 4.500; Ertrag: 4.000

2019 hatte es bereits eine Stadtführung unter dem Motto „Feuer in Dillenburg“ gegeben, in der an den großen Stadtbrand im Jahr 1723 erinnert wurde.

Die mit Abstand kostspieligste Veranstaltung wird auch im kommenden Jahr die „Aquarena-Nacht“ sein. Nach Abzug der kalkulierten Einnahmen in Höhe von 84.500 Euro bleibt noch ein Minus von 108.400 Euro übrig. Das wegen der aufwendigen Sanierungsarbeiten auch im kommenden Jahr noch geschlossene Hallenbad wird der großen Sommer-Sause lediglich den Namen geben.

Im Veranstaltungsbudget enthalten sind auch 24.000 Euro, mit denen der Dillenburger Wochenmarkt am Samstag auf dem Wilhelmsplatz aufgewertet werden soll. Darüber war in der Kommunalpolitik zuletzt kontrovers diskutiert worden. Nicht alle hatten dem Markt mit nur noch wenigen Händlern eine neue Chance geben wollen.

Zu den bereits etablierten Veranstaltungen sind für das kommende Jahr auch vier Premieren vorgesehen: Die Reihe „Dillenburg Live“ gehört ebenso dazu wie das Musiktheaterstück „Till Eulenspiegel“, das die „Kleine Oper“ Bad Homburg aufführen soll. In Kooperation mit der Initiative „Serve the City“ soll es zudem einen Vereins-Sport-Tag geben. Und in Zusammenarbeit mit der Gastronomie ist ein Singer/Songwriter-Event geplant.