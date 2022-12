Dillenburg: Für eine Kopfnuss gibt es sieben Monate Knast

Das Amtsgericht Dillenburg hat einen 21-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (© Timo König/Archiv)

Dillenburg - Die Beziehung zwischen zwei Jugendlichen, die sich Anfang des Jahres in der Herborner Vitos-Klinik kennengelernt hatten, endete am 18. März mit Schlägen und einer Kopfnuss für einen 18-jährigen Syrer. Die juristische Aufarbeitung dieses Endes wurde jetzt vor dem Amtsgericht Dillenburg abgeschlossen – mit einer Bewährungsstrafe für einen 21-Jährigen.

Weil der zur ersten Verhandlung am 13. Oktober unentschuldigt nicht erschienen war, hatte das Gericht seinerzeit einen Strafbefehl gegen ihn erlassen, dessen Grundlage nicht nur eine schwere Körperverletzung, sondern auch der Raub eines Mobiltelefons gewesen waren.

Dagegen hatte sein Verteidiger Dirk Hardt Einspruch eingelegt – mit einem Teilerfolg, wie sich in der zweiten Verhandlung vor dem Dillenburger Amtsgericht ergab.

Der junge Mann erklärte zunächst auch sein Fernbleiben bei der ersten Verhandlung mit einem Verkehrsunfall, bei dem er sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen hatte. Die lieferte auch seine Erklärung dafür, dass er sich an die Tat im März überhaupt nicht mehr erinnern könne.

Angeklagter enthält sich

Auf die Nachfrage von Richter Matthias Gampe, wie es denn dazu gekommen sei, dass er am fraglichen Tattag von Mengerskirchen rund 40 Kilometer nach Dillenburg gefahren sei, antwortete der 21-Jährige: „Dazu kann ich und möchte ich nichts sagen“. Auch der Hinweis, dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirke, vermochte die Gedächtnislücken nicht zu schließen.

Dafür wusste sich das 18-jährige Opfer noch sehr genau an den 18. März zu erinnern. Seine 17-jährige Ex-Freundin, deren Halbbruder nun angeklagt war, habe sich an diesem Tag noch einmal mit ihm in Dillenburg verabredet – für eine Aussprache, wie der Syrer annahm. Statt vieler Worte aber waren ein 17-jähriger Bekannter der Schülerin und ihr Halbbruder in Erscheinung getreten und hatten den Syrer mit Schlägen und einer Kopfnuss traktiert und ihm das Handy abgenommen.

Ursache für dieses Treffen dürften Videos gewesen sein, auf denen die Ex-Freundin ihn beleidigt und bedroht hatte. Diese Filme hatte der 18-Jährige an Klassenkameraden weitergeleitet, was sich als schlechte Idee erwies. Die nämlich nahmen die Videos zum Anlass, im Internet Stimmung gegen die 17-Jährige zu machen.

Geschädigter trägt körperliche und psychische Schäden davon

Der junge Mann aus Syrien hatte von der Prügel Gesichtsprellungen, Abschürfungen im Nacken und eine blutige Lippe davongetragen. Vor Gericht schilderte er zudem, dass er seither unter Ängsten gelitten habe. Einige Tage lang habe er sogar Selbstmordgedanken gehabt. Die Ängste hätten erst aufgehört, als der 17-Jährige in der ersten Verhandlung erklärt habe, dass er von ihm nichts mehr zu befürchten habe.

Dieser trat diesmal nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge auf, der sich auch ohne Autounfall an nichts erinnern mochte. Erst als ihm der Richter Aussagen vom 13. Oktober vorhielt, räumte er diese teilweise ein. Details, die etwas zusätzliches Licht in die Tatbeteiligung des Mengerskircheners hätten bringen können, lieferte er allerdings nicht.

Die mochten zunächst auch zwei Schwestern, die als Bekannte der Ex-Freundin mit zu der Verabredung gekommen waren, nicht liefern. Den zunächst reklamierten kompletten Gedächtnisausfall wusste Richter Gampe allerdings mit der Androhung eines Verwarnungsgeldes von 1000 Euro zu kurieren.

Molbiltelefon hätte in der DIll landen sollen

Sie wussten schließlich auch zu berichten, dass der 21-Jährige dem Opfer das Handy nicht abgenommen habe, um es zu behalten. „Damit er nicht die Polizei anrufen konnte“, lieferte die Jüngere der Schwestern eine plausible Erklärung. Das Mobiltelefon hätte ursprünglich auch in der Dill landen sollen.

Dagegen hatte sich dann aber die ältere Schwester ausgesprochen mit dem Hinweis, dass auf dem Handy auch die Fahrkarte des Opfers hinterlegt war. Deshalb hatten sie das Telefon schließlich wieder zum Tatort an die Bushaltestelle in der Marbachstraße zurückgebracht. Die Polizei hatte es später dem 18-jährigen Syrer zurückgegeben.

Damit war der Tatvorwurf des Raubes vom Tisch, wie sich Verteidiger Dirk Hardt und Ankläger Oberstaatsanwalt Manuel Jung einig waren.

Entsprechend milder fiel das Urteil aus: sieben Monate Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Innerhalb eines Jahres muss der 21-Jährige zudem 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Tut er das nicht, werden 100 Arbeitsstunden fällig.

„Es gibt keine Selbstjustiz“, gab Gampe dem Mengerskirchener mit auf den Weg.