"Dillenburg is(s)t gut" und das Landgestüt öffnet

Aufgetischt: In der Innenstadt gibt es am Sonntag viele Verpflegungsstände. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Essen, shoppen, spielen und staunen - dafür putzt sich die Dillenburger Innenstadt nach einer langen, pandemiebedingten Pause wieder heraus. Einzelhandel und Gastronomie im Zentrum öffnen unter dem Motto "Dillenburg is(s)t gut!" am Sonntag, 25. September, ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Zudem ist "Tag der offenen Tür" am Hessischen Landgestüt.

Große Hüpfburg steht auf dem Wilhelmsplatz

"Dillenburg is(s)t gut!" von der AG Kaufleute und der Stadt ist im Dillenburger Veranstaltungskalender etabliert. Von 12 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Zuhause kann an diesem Tag die Küche kalt bleiben: Von 11.30 bis 13.30 Uhr können Besucher an der Ecke Markt- und Hauptstraße Platz zum Mittagessen nehmen. Es gibt einen Klassiker der deutschen Küche: Roulade mit Rotkohl und Kartoffelpüree. Der Preis pro Portion liegt bei 7,50 Euro.

Wer Kaffee und Kuchen genießen möchte, der wird ab 14 Uhr von der Egerländer Gmoi Dillenburg willkommen geheißen. Zudem dürfen sich Besucher auf weitere gastronomische Angebote freuen. Für Musik sorgt "Mir-Zwo" mit André Schüler. Aufgrund der wetterbedingten Absage des Kinderfestes zum "Picknick am Turm" werden Teile der Veranstaltung nun nachgeholt: Auf dem Wilhelmsplatz warten von 11.30 bis 16 Uhr unter anderem eine Hüpfburg, eine aufblasbare Kletterwand, Kinderschminken, Riesenseifenblasen, eine Malaktion und eine kleine Button-Fabrik auf die jüngsten Gäste.

Am "Tag der offenen Tür" im Hessischen Landgestüt in Dillenburg können sich Besucher Innenhöfe, Ställe und Reitanlagen während Führungen anschauen. Von 11 bis 11.30 Uhr steht das Prinzenhaus zur Besichtigung offen.

Weiter geht es um 16 Uhr mit dem Figuren-Theater für Kinder ab vier Jahren. Auf dem Hüttenplatz zeigt das Figurentheater "Gingganz" das Stück "Die drei Schweinchen und der Wolf". Das Kinderfest sowie das Figurentheater sind kostenfrei.

Gebührenfreie Parkplätze gibt es unter anderem am Stadion, am Karlsplatz, in der Konrad-Adenauer-Allee und an der Stadthalle. Gebührenpflichtige Parkplätze sind im Parkhaus zu finden. Weitere Infos gibt es auf www.dillenburg.live