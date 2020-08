Dillenburg: Nicht öffentlich über Stadionsanierung reden

Aus der Vogelperspektive: das Stadion auf der Bleiche in Dillenburg. Archivfoto: SSV Dillenburg

Dillenburg (ra). Mit einer außerordentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur des Dillenburger Stadtparlaments beenden die Lokalpolitiker der Oranienstadt heute die Sommerpause.

Ab 18 Uhr steht in der "Glück-auf-Halle" in Oberscheld ein neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt, der Johann-von-Nassau-Schule und dem Verein Jugendwerk Dill zur Sozialarbeit an der Schule zur Debatte. Zudem soll, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, über die Projektplanung des SSV Dillenburg zur Sanierung des Dillenburger Stadions gesprochen werden.