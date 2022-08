Dillenburg-Oberscheld: Das letzte Kneipenlicht geht aus

Oberscheld gehört zu den Orten im ehemaligen Dillkreis, die sehr viele Gasthäuser und Kneipen hatten. In dem Bergmannsdorf waren es 14 an der Zahl - jedoch nie gleichzeitig. Zu besten Zeiten haben die Oberschelder die Wahl zwischen acht Betrieben gehabt.

Die Liste der Wirts- und Gasthäuser in dem Dorf ist lang: Da gab es beispielsweise "Beckersch Liesche" (später Gasthaus Sommer), das Gasthaus Möbus (heute "Haus Caruso"), den "Pinsel", die Gaststätte Peter, die Gaststätte Möbus ("Ahle Fritz"), die Gaststätte Schmidt, die Gaststätte Hohenhaus ("Waldi"), die Gaststätte Mohr ("s' Mohrche"), die "Hüttenschänke", die "Bergklause" und eben "Brigittes Trimm-dich-Klause".

Dass es so viele gastliche Stätten in dem Dorf gab, hängt mit der Bergbaugeschichte Oberschelds zusammen. Die Bergleute trafen sich traditionell in der Kneipe, um den Staub "runterzuspülen". Viele von ihnen sind in den Gasthäusern von ihren Arbeitgebern ausgezahlt worden. Somit war die Beziehung der Bergleute zu den Gasthäusern sehr eng.

Der Niedergang der Oberschelder Kneipen-Geschichte geht mit der Schließung der Gruben im Schelderwald einher. Zusätzlich kam die Vereinsgastronomie ins Rollen.

Noch in den 70er- und 80er-Jahren gab es zur Oberschelder Fastnacht Kneipen-Rallyes.