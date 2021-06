Dillenburg öffnet DGH, Grillhütten und Hallen wieder

Auch seine Nutzung ist ab sofort wieder möglich: das Dorfgemeinschaftshaus von Donsbach. Archivfoto: Peter Patzwaldt

DILLENBURG - Aufgrund der sinkenden Corona-Infektionszahlen und dem damit verbundenen Ende der Beschränkungen durch die "Bundesnotbremse" stellt die Stadt Dillenburg ihre Gemeinschaftseinrichtungen wieder zur Verfügung. Damit können die Dorfgemeinschaftshäuser, Grillhütten, Grillplätze und die Gemeinschaftshalle in Niederscheld unter Auflagen wieder genutzt werden.

Je nach Einrichtung, Gebäudeteil und Art der Veranstaltung können sich zwischen neun und 100 Personen in den Dorfgemeinschaftshäusern und Turnhallen treffen. Voraussetzung ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests und das Einhalten der AHA-Regeln. Auch gilt eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes und zur Erfassung der Kontaktdaten der Teilnehmenden durch den Gastgeber. Die Stadtverwaltung empfiehlt, auch weiterhin aus Sicherheitsgründen auf Chorgesang und anderes gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen zu verzichten.

Veranstaltungen an den städtischen Grillhütten und -plätzen dürfen von bis zu 30 Teilnehmer besucht werden - unabhängig davon, ob diese sich in den Innenräumen oder im Freien aufhalten. Auch für die Feier in der Grillhütte ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests verpflichtend.

Mannschaftssport wieder

in voller Stärke möglich

In der Gemeinschaftshalle in Niederscheld ist der Sportbetrieb wieder möglich. Voraussetzungen sind ein Hygienekonzept durch den Mieter und das Einhalten der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Somit kann man Fuß-, Hand-, Basketball und so weiter wieder in voller Mannschaftsstärke ausüben. Auch dem Individual- beziehungsweise Gruppensport mit bis zu zehn Personen - etwa Gymnastik - steht grundsätzlich nichts mehr im Wege. Um den Begegnungsverkehr minimal zu halten, hat die Stadt die Nutzungszeit von 60 auf 50 Minuten reduziert. Die Öffnung der Gemeinschaftshalle erfolgt mit der Einschränkung, dass einzelne Termine für nicht-sportliche Veranstaltungen wie Blutspendetermine freigehalten werden müssen.

Nanzenbacher DGH und Turnhalle erst ab 19. Juli

In Nanzenbach stehen das Dorfgemeinschaftshaus und die Turnhalle erst mit Beginn der Sommerferien am 19. Juli zur Verfügung, da diese Gebäude aktuell von der Grundschule genutzt werden. Das Bistro ist noch nicht geöffnet.

Vereine, Gruppen und Veranstaltende müssen ergänzend zum Mietvertrag die geltenden Corona-Regeln schriftlich anerkennen und sich zur Einhaltung verpflichten.

Die Stadtverwaltung setzt auf ein verantwortungsvolles Verhalten der Benutzer, damit die Öffnung dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Lockerungen in Bezug auf die Vergabe von Gemeinschaftseinrichtungen sind abhängig vom Verlauf der Pandemie und der Impfkampagne.