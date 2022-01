Einschränkung: Dillenburg schließt die Dorfgemeinschaftshäuser - wie hier in Nanzenbach. Für Vereins- und Schulsport bleiben die Hallen jedoch weiter geöffnet, ebenso das Bistro in der Mehrgenerationenstätte in Nanzenbach. Foto: Rolf Schoenberger

DILLENBURG - Dillenburg schließt die Dorfgemeinschaftshäuser und städtischen Grillplätze. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte, der aktuellen Corona-Vorgaben und zur Vermeidung weiterer Infektionen bleiben die Gemeinschaftseinrichtungen vorerst bis zum 28. Februar zu.

Mit der jüngsten Schutzverordnung hat das Land Hessen weitere Einschränkungen in Bezug auf zulässige Gruppengrößen und die Anzahl von Teilnehmern an Veranstaltungen vorgenommen. So sind beispielsweise für private Feiern in Innenräumen maximal zehn Personen erlaubt. Bei Veranstaltungen sieht dies anders aus. Dafür erlaubt der Gesetzgeber bis zu 100 Gäste. Allerdings: Um die Zehn-Personen-Grenze zu umgehen, würden private Feiern neuerdings über Cateringfirmen oder Einzelpersonen als Veranstaltung angefragt, heißt es aus Dillenburgs Rathaus.

Verwaltung will die Lage kurz vor März neu bewerten

Hinzu komme die Umsetzung der 2G-plus-Regel, deren Einhaltung sich für die jeweiligen Nutzer schwierig gestalte. Deswegen schließt die Oranienstadt ihre Dorfgemeinschaftshäuser und die Grillplätze vorerst bis zum 28. Februar. Die betroffenen Mieter seien bereits informiert.

Auch das Mieten von Dorfgemeinschaftshäusern, Hallen und Grillplätzen sollen ab März den jeweils aktuellen Corona-Vorgaben des Landes unterliegen und würden von der Verwaltung kurz vor dem Termin neu beurteilt. Neue Reservierungen werden nach Angaben der Stadt zwar entgegengenommen, Mietverträge könnten derzeit aber noch nicht abgeschlossen werden.

Die beiden Hallen in Nanzenbach und Niederscheld bleiben für Vereins- und Schulsport weiter offen. Die Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus in Donsbach und das Bistro in der Mehrgenerationenstätte in Nanzenbach bleiben ebenfalls geöffnet.