Dillenburg startet das Projekt "Sch(l)aufenster"

Der Wilhelmsturm in bunten Farben: Mit Fotos von der Illumination des Dillenburger Wahrzeichens startet das Projekt zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Mit der Aktion will die Verwaltung der Oranienstadt den Blick von Passanten auf "spannende Dillenburger Themen" richten. Die Stadt Dillenburg bietet in Schaufenstern leer stehender Geschäfte ab sofort wechselnde Fotoausstellungen. Das sei der Auftakt zu mehreren Projekten zur nachhaltigen Entwicklung des Stadtzentrums, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Neben Dillenburg seien hessenweit weitere 109 Innenstädte und Ortszentren in das Landesförderprogramm "Zukunft Innenstadt" aufgenommen worden. Mit diesem Programm zur Entwicklung der Innenstädte fördere das Land Hessen Projekte der Kommunen mit bis zu 90 Prozent.

Wer Fotos hat, kann sich

bei Tilo Kramer melden

Fototafeln in den Dillenburger Schaufenstern können durch Vereine oder andere Institutionen auf touristische Angebote, gesellschaftliche Themen oder Veranstaltungen hinweisen. Um die Vielfalt an Themen in der Oranienstadt darstellen zu können, ist ein regelmäßiger Austausch der Fototafeln vorgesehen.

Beginnend in den Immobilien Hauptstraße 71 (ehemals NKD), Hauptstraße 80 (ehemals Sima-Heimtextil) und Maibachstraße 3a (ehemals Wulkow) werden laut Stadtverwaltung zunächst Fotos des Kunstprojektes "Flashlines" die Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Die Hessische Staatskanzlei veranstaltete anlässlich des Jubiläums "75 Jahre Hessen" aufwendige Lichtkunstinstallationen an 30 Orten und ließ das Künstlerpaar Daniela und Pascal Kulcsár im November 2021 mit leistungsfähigen Videoprojektoren nach Einbruch der Dunkelheit auch den Wilhelmsturm auf dem Schlossberg hoch über der Oranienstadt illuminieren.

So sei ein "faszinierendes Lichtkunstobjekt" entstanden, das der Architektur des Gebäudes besondere Strahlkraft verlieh, so Verwaltungssprecherin Anja Graser. Passende Musik ergänzte die Illumination und zog eine Vielzahl an Besuchern an.

Die dabei entstandenen Fotos seien ganzjährig sehenswert und bildeten deshalb im Rahmen des Projektes "Dillenburger Sch(l)aufenster!" den Auftakt zur Ausstellungsserie.

Wer Themenvorschläge oder besondere Fotos aus Dillenburg und seinen Stadtteilen für die Aktion hat, kann sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Ansprechpartner ist Tilo Kramer von der Abteilung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Telefon 0 27 71-89 61 56, oder per E-Mail: stadtmarketing@ dillenburg.de.