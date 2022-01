Dillenburg startet Umfrage zu Mobilität und Verkehr

Wie sieht der Verkehr der Zukunft in Dillenburg und den Stadtteilen aus? Die Bürger können an einem Konzept mitwirken. Archivfoto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Mit einem weiteren Baustein zur Überarbeitung der gesamtstädtischen Verkehrsstruktur startet die Stadt Dillenburg ins neue Jahr. Ab 15. Januar haben Interessierte vier Wochen lang die Möglichkeit, bei einer Umfrage zum Mobilitätsverhalten mitzumachen und so unmittelbar an der Gestaltung des neuen Konzepts für Dillenburg und die Stadtteile mitzuwirken. Die Auswertung der Umfrage soll zu bedürfnisgerechteren Angeboten führen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Entwicklung des neuen Verkehrskonzepts ist Bestandteil von Dillenburgs Zukunftswerkstatt "2030+", die von den Stadtverordneten vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Nach der Aufnahme ins hessische Förderprogramm "Lebendige Zentren" werden die Kosten für das Verkehrskonzept hier mitfinanziert, da dieses als Grundlagenplanung dient, um die Möglichkeiten im Handlungsfeld "Mobilität, Verkehr und Barrierefreiheit" abzustecken. In das neue Verkehrskonzept sollen Anpassungen und Neuordnungen fließen, sodass die städtische Verkehrsstruktur den heutigen Bedürfnissen Rechnung trägt. Außerdem sollen neue Mobilitätsformen, der Radverkehr, Klimaschutzaspekte und die Parkraumsituation bewertet werden.

Das Wiesbadener Büro, das das Verkehrskonzept im Auftrag der Stadt erstellt, hat in diesem Zusammenhang bereits vor einigen Wochen Zählungen des fließenden und ruhenden Verkehrs in Dillenburgs Innenstadt vorgenommen.

Umfrage online

und auf Papier möglich

Die nun folgende Umfrage in der Bevölkerung zum Thema "Nahmobilität" ist ein weiterer Schritt der Experten aus Wiesbaden.

Der Fragebogen ist ab Samstag, 15. Januar, auf der städtischen Internetseite www.dillenburg-direkt.de freigeschaltet. Außerdem wird er am gleichen Tag in Papierform in alle Haushalte verteilt. Die Beantwortung der zwölf Fragen nimmt einen Zeitraum von circa 15 Minuten in Anspruch und geschieht anonym. Die Umfrage endet am 13. Februar.

Ausgefüllte Fragebögen in Papierform können im Stadthaus bei der Straßenverkehrsbehörde (Bahnhofsplatz 1) abgegeben werden. Ansprechpartner ist Christian Andreas, Telefon 02771 - 89 62 79.