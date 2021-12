Dillenburg trauert um Pfarrer Klaus-Peter Mücke

Der langjährige Dillenburger Pfarrer Klaus-Peter Mücke ist tot. Archivfoto: Ev. Dekanat

DILLENBURG - Klaus-Peter Mücke ist tot. Der langjährige Dillenburger Pfarrer starb Ende November im Alter von 88 Jahren. Nicht nur seine Familie, auch viele Dillenburger trauern um den Mann, der 34 Jahre lang die Pfarrstelle I mit Leben füllte und auch darüber hinaus Dillenburger mit Leib und Seele war.

Geboren 1933 in Halle an der Saale, also in jenem Jahr, in dem die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen, setzte er sich sein Leben lang mit diesem Thema auseinander. Der Bau der Berliner Mauer an seinem 28. Geburtstag 1961 sollte zum zweiten Lebensthema werden. Damals war er schon als Pfarrvikar in Frankfurt am Main. Dort hatte er mit seiner Frau Brigitte eine Familie gegründet. 1962 zog die Familie nach Dillenburg in das erweiterte Pfarrhaus in der Johannstraße.

Pfarrer Mücke wurde in den 1960er und 1970er Jahren zu einem streitbaren Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit. Er war einer der Motoren der Partnerschaft mit den Gemeinden des Kirchenkreises Schkeuditz bei Leipzig.

Aber nicht nur in der Gemeinde, sondern auch für das Gemeinwesen engagierte er sich. So war er beispielsweise Gründungsmitglied der Lebenshilfe in Dillenburg und engagierte sich im Jugendwerk des Kreises. Über viele Jahre hinweg sorgte er wöchentlich mit seinen "Mückenstichen" für Beiträge in den Zeitungen, mit denen er manchmal auch aneckte.

Ökumene in der Stadt war ihm ein Herzensthema

Leidenschaftlich widmete er sich der Jugend und gründete über den Schul- und Konfirmandenunterricht hinaus das "Tee-Ei" im Keller des alten Zwingel-Gebäudes. Er unterrichtete am Gymnasium und in der Schwesternschule des Krankenhauses Religion und christliche Ethik.

Die Ökumene in der Stadt lag dem lutherisch geprägten Theologen am Herzen, und so stieß er viele Begegnungen an.

Hervorzuheben ist zudem sein Einsatz für die Überlebenden des KZ Wapniarka. Mücke unterstützte dabei Charlotte Petersen, die "größte Bettlerin des Jahrhunderts" und Ehrenbürgerin der Stadt Dillenburg. Von Anfang verbunden mit dem Anliegen der "Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dillenburg" (GCJZ) erhielt er im Juni 2016 die Charlotte Petersen-Medaille, die höchste Auszeichnung der Stadt.

Wegen der Corona-Pandemie konnte nur mit wenigen Gästen ein Gedenkgottesdienst in der Stadtkirche gefeiert werden. Dieser ist unter www.ev-kirche-dillenburg.de abrufbar.