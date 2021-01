Dillenburg will Energie einsparen

Das Dillenburger Stadthaus am Bahnhofsplatz ist energetisch saniert worden und hat einen neuen Anstrich erhalten. In dem Gebäude sind unter anderem das Bürgerbüro und das Standesamt untergebracht. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Die energetische Sanierung des Dillenburger "Herefordhauses" ist abgeschlossen. Ein Jahr haben die Arbeiten an und in dem Stadthaus am Bahnhof in Anspruch genommen. Durch die Sanierung will die Stadt Energiekosten einsparen.

Das Projekt mit voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 720 000 Euro ist über das kommunale Investitionsprogramm des Landes mit 90 Prozent gefördert worden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sie damit rund 10 000 Euro jährlich an Strom- und Heizkosten einsparen wird.

Neue Fenster

und neue Dämmung

Das 1956 errichtete Gebäude am Bahnhofsplatz hatte die Oranienstadt im Jahr 2004 von der EAM gekauft. Seit dem Einzug ein Jahr später sind dort das Bauressort, das Ressort für Sicherheit und Ordnung mit Standesamt und Bürgerbüro sowie die Sozialabteilung untergebracht.

Das "Herefordhaus" gehört zu den Verwaltungsgebäuden der Stadt Dillenburg, die jährlich größere Energiekosten verursachen. Deshalb nun die energetische Sanierung.

Die erstreckte sich von der Ostseite in Richtung Bahnhof bis zur Westseite in Richtung Bürgerbüro und betraf hauptsächlich den mittleren Gebäudeteil. Die Balkone auf der Ostseite wurden aus energetischen Gründen abgebrochen, die zweifach verglasten Kunststoff-Fenster erhielten eine Dreifachverglasung. Darüber hinaus wurde die Fassade mit Mineralwolle gedämmt und die einfache Treppenhausverglasung auf der Rückseite gegen eine Alu-Glas-Fassade mit Dreifachverglasung ausgetauscht. Und: Das Haus bekam einen neuen Anstrich.

An der Bauplanung und Bauausführung waren nach Mitteilung der Stadtverwaltung 20 Büros und Unternehmen beteiligt, überwiegend aus dem heimischen Raum.

Wie viel Geld die Stadt nun spart, lässt sich noch nicht genau sagen. Eine zuverlässige Aussage zur genauen Höhe der eingesparten Energiekosten könne erst nach einem Vergleichsjahr getroffen werden, zumal die Sanierung nur in einem Teil des Verwaltungsgebäudes erfolgte, heißt es seitens der Verwaltung. Momentan gehe man allerdings davon aus, dass künftig rund 10 000 Euro im Jahr an Strom- und Heizkosten eingespart werden können.