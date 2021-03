Dillenburg will sich entwickeln

Blick über Dillenburg: Ideen und Projekte aus dem Entwicklungskonzept sollen vor allem in Innenstadt umgesetzt werden. Archivfoto: Dominik Ketz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Der Dillenburger Entwurf des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) ist jetzt fristgerecht dem hessischen Umweltministerium zur Prüfung übergeben worden.

Über ein halbes Jahr lang hatte die Verwaltung gemeinsam mit der Dillenburger Bevölkerung an der Erstellung des Konzepts gearbeitet, das Vorschläge zur Stärkung der Stadt für die nächsten zehn Jahre enthält. Der Entwurf umfasst 132 Seiten und über 50 Einzelprojekte, die hauptsächlich in der Dillenburger Innenstadt in die Tat umgesetzt werden sollen.

Im Sommer vorigen Jahres beauftragte die Oranienstadt die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) zusammen mit dem Büro Standort & Kommune Beratungs-GmbH, das ISEK für die Kernstadt Dillenburgs zu erstellen. Dieses ist nicht nur der inhaltliche Orientierungsrahmen für die Schwerpunkte der Zentrenentwicklung, sondern auch Grundlage für die jährliche Beantragung der Fördermittel zur Umsetzung der städtebaulichen Erneuerungsvorhaben.

Begleitet wurde die ISEK-Erstellung durch eine breit aufgestellte Bürgerbeteiligung. Vor allem beim Infoabend und beim "Bürgerspaziergang" Ende August, aber auch durch die intensiv wahrgenommene Online-Beteiligung in Form einer Befragung und eines e-Pin-Verfahrens wurden zahlreiche Ideen gesammelt. Schüler beschäftigten sich im Unterricht mit dem Thema und beteiligten sich so. Hieraus wurden letztlich Einzelprojekte entwickelt und in einem Projektkatalog dem ISEK hinzugefügt.

DAS FÖRDERPROGRAMM Dillenburg ist 2019 in das Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" (früher "Aktive Kernbereiche in Hessen") aufgenommen worden. Ziel des Programms ist es, das innerörtliche Wohnen zu stärken, die Bedingungen für Handel und Gewerbe zu verbessern und neue Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Straßen und Plätzen herzustellen. Flankierend sollen die Grundlagen für eine stadtverträgliche Mobilität und ein positives Stadtklima gelegt werden.

Mit einer Genehmigung des ISEK durch das Land Hessen rechnet die Stadtverwaltung im späten Frühjahr. Dann muss das Konzept noch von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden und wird anschließend einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Das ISEK dient ab diesem Zeitpunkt als Arbeitsgrundlage zur Umsetzung planerischer und baulicher Projekte zur städtebaulichen Entwicklung der Kernstadt.

Auch bei der Umsetzung der Ideen spielt die Einbindung der Bevölkerung eine wichtige Rolle - dafür steht ein eigenes Gremium zur Verfügung.

Einzelhändler und Dienstleister bilden AG

Starker Partner an der Seite der Stadt ist unter anderem die "Lokale Partnerschaft" - eine Arbeitsgruppe, die sich im vergangenen Herbst gründete und sich hauptsächlich aus Vertretern des Einzelhandels- und Dienstleistungsbereiches, aus Behörden und aus der Vereinslandschaft zusammensetzt.

Die DSK soll das Fördergebietsmanagement und die Verwirklichung der Vorhaben weiterhin betreuen.