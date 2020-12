Dillenburger Abschlussklasse baut Hygienestationen

Die Schüler der Abschlussklasse der Industriemechaniker der Gewerblichen Schulen Dillenburg haben eine Hygienestation geplant und gebaut. Foto: Gewerblichen Schulen Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Schüler der Abschlussklasse der Industriemechaniker der Gewerblichen Schulen Dillenburg haben Hygienestationen geplant und gebaut. Dies war Teil der Projektarbeitsphase zum Abschluss der dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit. Der praktische Teil der Facharbeiterprüfung steht im Januar an.

Die Stationen bieten die Möglichkeit zum Fiebermessen an der Stirn und zur Händedesinfektion. Anschließend wird ein Set mit einer Alltagsmaske und einem Paar Einmalhandschuhen automatisiert bereitgestellt.

Unter Anleitung ihres Lehrers Gerhard Schnell haben die Auszubildenden ihr fachliches Know-how in den Bereichen Fertigung, Automation und Montage bewiesen. An die aktuelle Situation angepasst, erfolgte die Präsentation der Abschlussprojekte für die Vertreter der Ausbildungsfirmen, die die Projekte gemeinsam mit der Schule begleitet und unterstützt hatten, sowie Schüler und Lehrkräfte in diesem Jahr digital. Schnell skizzierte die Aufgabenstellung und hob unter anderem den Kompetenzzuwachs im Bereich der Digitalisierung und Medienbildung hervor. Burkhard Schneider, der kommissarische stellvertretende Schulleiter, zollte den gezeigten Leistungen Respekt. Alle Gruppen hätten die Aufgabenstellung mit Bravour erfüllt, betonte er.

Weiter investieren

in die Digitalisierung

Wenn der momentanen Situation etwas Positives aus Sicht der Schulen abzugewinnen sei, dann die enormen Fortschritte im Bereich der Digitalisierung, sagte Schneider. In diese müsse nun weiter investiert werden. Gleichzeitig aber lebe der Unterricht von der Kommunikation und Interaktion der Schüler und Lehrkräfte. Der reale Unterricht sei die effektivste Form des Lernens und deshalb für einen nachhaltigen Lernerfolg unverzichtbar.