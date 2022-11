Dillenburger droht Polizisten mit dem Tode

Ein 29-Jähriger hat Beamte der Dillenburger Polizei bedroht. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg - Ein 29-jähriger Dillenburger hat am Mittwochabend, 2. November, einige Polizisten bedroht, nachdem er in seiner eigenen Wohnung randaliert hatte. Das teilte die Polizei mit.

Demnach wurden Beamte der Dillenburger Polizei gegen 18.15 Uhr in die Ströherstraße gerufen. Dort hatte der 29-Jährige randaliert und Drohungen ausgesprochen. Als die Polizisten eintrafen, verschanzte sich der Mann auf dem Dachboden des Hauses und drohte den Beamten mit dem Tode. Demnach solle niemand, der die Wohnung betrete, diese auch lebend verlassen.

Polizisten aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis, sowie ein DEIG-Team (Distanzelektroimpuls-Gerät) aus Gießen und die Feuerwehr wurden alarmiert. Ein Rettungswagen war in Bereitschaft. Nach ruhigem Zureden konnten die Polizisten den 29-Jährigen zum Aufgeben bewegen. Er wurde daraufhin festgenommen. Der Dillenburger, der sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befunden hatte, wurde in einem Psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt und dort aufgenommen.

Bei der anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter Schlagstöcke, eine Schreckschusspistole, mehrere Messer und eine Kleinstmenge Drogen. Die Gegenstände, sowie die Drogen wurden sichergestellt. Auf den 29-Jährigen kommen Anzeigen wegen Bedrohung und Drogenbesitz zu.