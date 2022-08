Dillenburger Eigengewächs spielt auf der Klais-Orgel

Spielt in Dillenburg ein zweiteiliges symphonisches Orgel-Programm: Organist Sebastian Munsch. Foto: "Orgelsommer" Dillenburg

DILLENBURG - Beim nächsten Konzert des Dillenburger "Orgelsommers" am Sonntag, 7. August, präsentiert der Organist Sebastian Munsch auf der Klais-Orgel der katholischen Pfarrkirche ein zweiteiliges symphonisches Programm.

Zunächst erwartet die Zuhörer der zweite und dritte Satz der "italienischen" Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Danach erklingt das "Grand Pièce Symphonique" von César Franck. Es gilt als Beginn, Grundlage und Auslöser für die Orgelsymphonik der weiteren französischen Orgelromantik. Das Konzert dauert etwa 40 Minuten.

Sebastian Munsch erhielt von 2010 bis 2017 Unterricht bei Kantor Joachim Dreher in Dillenburg und schloss die Ausbildung zum nebenberuflichen Kirchenmusiker mit der C-Prüfung ab. Außerdem ist er Mitglied in der katholischen Kantorei Dillenburg.

Seit 2017 studiert er Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Weiteer künstlerische Impulse erhielt er auf Meisterkursen. Darüber hinaus ist er Organist und Chorleiter in Bad Soden im Taunus und in Dreieich.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Die Organisatoren und Kantoren Petra Denker und Joachim Dreher bitten um eine Spende zur Unterstützung der Konzertreihe. Sie ist dieses Jahr erstmals Teil des "Kultursommers Mittelhessen".