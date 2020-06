Dillenburger Gloria-Kino öffnet wieder

Peter Plass in seinem "blauen Salon". Der Kinobetreiber heißt ab Donnerstag wieder Besucher in seinem Haus willkommen. Foto: Christoph Weber

Dillenburg. Nach monatelanger Corona-Pause öffnet an diesem Donnerstag das Dillenburger Gloria-Kino wieder seine Türen für Besucher. Aber die Pandemie bestimmt im übertragenen Sinne weiter das Programm: Es gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln und es gibt pro Kinosaal nur eine begrenzte Zahl an Plätzen.

Nur eine Person pro fünf Quadratmeter Grundfläche

Die reicht aufgrund der unterschiedlichen Größe von elf bis 30 pro Kinosaal. Dabei kommen gleich drei Corona-Regeln der Hessischen Landesregierung zur Geltung, wie Peter Plass, Chef des Gloria-Kinos, erklärt. Zum einen dürfen sich nur zehn Personen auf einmal in der Öffentlichkeit zusammen aufhalten. Dazu ist ein Abstand von 1,50 Meter einzuhalten und drittens wird die Besucherzahl auf eine Person pro fünf Quadratmeter Grundfläche beschränkt.

Die Lösung dieser Rechenaufgabe, die durch unterschiedlich große Besuchergruppen noch weiter eingeschränkt wird, übernehme aber die Software, versichert Plass. Er rät deshalb auch dazu, die Karten online zu kaufen oder zu reservieren. Preislich mache das keinen Unterschied, die Kinogänger haben so aber schon zuhause die Gewissheit, ob sie überhaupt noch Karten für ihren Wunschfilm bekommen können.

Elf Filme warten in der ersten Woche auf die Besucher, von denen mehr als die Hälfte noch nicht in Dillenburg gelaufen ist. Schon zuhause können die Kinogänger auch einen Registrierungsbogen ausfüllen, ohne den es in Corona-Zeiten nicht geht. Das Formular gibt es aber auch an der Kinokasse. Vier Wochen lang werden die Bögen mit den persönlichen Daten aufgehoben. Sie sollen helfen, bei einem Infektionsfall schnell alle möglichen Kontaktpersonen zu identifizieren und informieren zu können.

Die Abstandsregeln gelten im kompletten Kinobereich. Der Mund-Nase-Schutz muss im Foyer und auf allen Wegen innerhalb des Lichtspielhauses getragen werden, auf dem Sitzplatz darf er abgenommen werden. Um das Abstandhalten zu erleichtern, sind die Startzeiten der einzelnen Filme gestaffelt, sodass es im Foyer nicht zu größerem Andrang kommen dürfte.

Desinfektionsmöglichkeiten gibt es an mehreren Stellen

An mehreren Stellen stehen den Besuchern Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem verfügt jeder Kinosaal über eine eigene Lüftungsanlage.

Und auch auf Popcorn und Getränke brauchen die Kinobesucher, anders als etwa in Niedersachsen, nicht zu verzichten. Da auf den Wegen der Mundschutz vorgeschrieben ist, darf allerdings nur auf dem Sitzplatz geknabbert werden.

Alle Details, die beim Kinobesuch an Corona-Regeln zu beachten sind, finden sich auch auf der Internet-Seite des Gloria-Kinos.