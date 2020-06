Dillenburger Gottesdienste open-air und für Kinder im Internet

Er predigt am Sonntag, 21. Juni, im Gottesdienst unter freiem Himmel: Pfarrer Friedhelm Ackva von der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg. Archivfoto: Ute Jung

Jetzt teilen:

Dillenburg/-Donsbach (red). Dillenburgs evangelische Kirchengemeinde hat am Sonntag, 21. Juni, besondere Angebote: Um 10 Uhr beginnt im Dillenburger Pfarrgarten in der Johannstraße 2 ebenso ein Open-Air-Gottesdienst wie um 10.30 Uhr auf der Gemeindewiese in Dillenburg. Dort haben mehr Menschen Platz als in den jeweiligen Kirchen.

Es sind Stühle vorhanden. Besucher können auch eigene und Kissen mitbringen. Es gelten hier die bekannten Hygiene-Regeln. Die Gemeinde bittet um Anmeldungen. Es werden Besucherlisten geführt. Bei Regen oder Kälte findet der Dillenburger Gottesdienst mit Pfarrer Friedhelm Ackva in der Stadtkirche, der Donsbacher mit René Pickenhahn in der Dorfkirche statt.