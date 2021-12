Dillenburger Grenzgänger wandern wieder in der Gruppe

Selfie als Gruppenbild: Rund 30 Dillenburger genießen dick eingepackt und bei leicht winterlichen Witterungsverhältnissen den traditionellen Dillenburger Grenzgang. Foto: Peter Freischlad

DILLENBURG - In diesem Jahr hat es wieder geklappt: Rund 30 Wanderfreunde haben am Montag den vierten und letzten Abschnitt des Dillenburger Grenzgangs unter die Schuhsohlen genommen.

Vor einem Jahr hatte es corona-bedingt noch ganz anders ausgesehen. Die Organisatoren Peter Freischlad und Andreas Thamer waren 2020 alleine auf der dritten Etappe. Zum einen wollten die beiden die Tradition nicht unterbrechen. Zum anderen zeichneten sie die Wanderung für ein Internetportal auf.

Umso mehr freuten sich Freischlad und Thamer nun, dass sie diesmal wieder mit einer Gruppe marschieren konnten. Sie startete bei leicht winterlichen Witterungs- und Wegeverhältnissen an der Stadthalle, um über Kaiserlinde und Heunstein den Grenzabschnitt zwischen Zangelrausch und Rombachstal zu erwandern. Auf Dillenburgs höchster Erhebung gab es noch eine zwar dünne, aber immerhin geschlossene Schneedecke. Gebotene Abstände einzuhalten, war dank der Topografie nicht schwierig, eher der sehr steile Abstieg vom Heunstein ins Dietzhölztal. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Eine kurze Umfrage unter den Teilnehmern ergab übrigens, dass immerhin ein gutes Dutzend treuer Grenzgänger auch 2020 die dritte Etappe absolviert hatte. Sie waren den damaligen Corona-Regeln gefolgt und hatten den Abschnitt an einem anderen Tag als dem traditionell dafür vorgesehenen 27. Dezember in kleiner Stärke in Angriff genommen.

2022 geht es am "Aquarena" dann wieder von vorne los

Sehr zur Freude der beiden Organisatoren zeigte sich das Teilnehmerfeld in diesem stark verjüngt, sodass es Freischlad und Thamer nicht bange um den Fortbestand der Dillenburger Grenzgänge ist. 2022 beginnt der Rundgang dann mit dem Start am "Aquarena"-Bad. Erwandert wird der Abschnitt zwischen Dillfeld und botanischem Garten.