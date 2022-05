Dillenburger Johanniskantorei singt wieder in der Stadtkirche

Ist als Solistenquartett beim Konzert der Johanniskantorei zu hören: das Ensemble "consonanz à 4". Foto: Irene Zandel

DILLENBURG - Die Dillenburger Johanniskantorei singt am Sonntag, 22. Mai, nach drei Jahren coronabedingter Pause zum ersten Mal wieder in ihrer Heimat: Um 16 Uhr und um 18.30 Uhr gibt sie das Frühlingskonzert in der evangelischen Stadtkirche.

Auf dem Programm stehen die Messe in D-Dur op. 86 von Antonín Dvorák sowie solistische Werke acappella von Janácek, Bruckner, Mendelssohn und anderen.

Das Konzert findet zweimal mit dem gleichem Programm und in derselben Besetzung statt und wird circa eine Stunde dauern. Die im Mittelpunkt stehende D-Dur-Messe des tschechischen Komponisten Dvorák erklingt in einer klanglich reizvollen Bearbeitung für Chor und Bläserquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott). Das Bläserensemble besteht aus Mitgliedern der "camerata instrumentale" Siegen und begleitet die Johanniskantorei Dillenburg.

Als Solistenquartett ist das Ensemble "consonanz à 4" in der Besetzung Wiltrud de Vries (Sopran), Annette Gutjahr (Alt), Bernhard Scheffel (Tenor) sowie Matthias Gerchen (Bass) zu hören. Die Leitung hat Petra Denker.

Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro

Eintrittskarten für die beiden Konzerte sind ausschließlich an der Tages- beziehungsweise Abendkasse zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) erhältlich. Schüler und Studenten zahlen 8 Euro. Einlass ist jeweils ab 45 Minuten vor Konzertbeginn.