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Freitag, 29.05.2020 - 16:00
2 min

Dillenburger Kantoren orgeln online

Das Wandelkonzert zu Pfingsten wird es im Internet zu hören und zu sehen geben. Davon soll eine DVD produziert werden. Der Erlös soll an einen Fond für selbstständige Musiker gehen

Von Katrin Weber
Joachim Dreher und Petra Denker spielen an den Orgeln in der katholischen und in der evangelischen Kirche das Wandelkonzert zu Pfingsten online. Foto: Katrin Weber

Joachim Dreher und Petra Denker spielen an den Orgeln in der katholischen und in der evangelischen Kirche das Wandelkonzert zu Pfingsten online. Foto: Katrin Weber

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KONZERT ONLINE

Auf diesen Kanälen ist das Wandelkonzert zu Pfingsten zu sehen:

www.ev-kirche-dillenburg.de

www.facebook.com/evkirchedillenburg

www.herzjesu-dillenburg.de

https://st-petrus-herborn.bistumlimburg.de

Außerdem wird das Video auf den Youtubekanälen "Kirchenmusik an der Dill" und "Evangelische Kirche Dillenburg" abrufbar sein.

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Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg
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