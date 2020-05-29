Dillenburger Kantoren orgeln online

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KONZERT ONLINE
Auf diesen Kanälen ist das Wandelkonzert zu Pfingsten zu sehen:
www.ev-kirche-dillenburg.de
www.facebook.com/evkirchedillenburg
www.herzjesu-dillenburg.de
https://st-petrus-herborn.bistumlimburg.de
Außerdem wird das Video auf den Youtubekanälen "Kirchenmusik an der Dill" und "Evangelische Kirche Dillenburg" abrufbar sein.
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